Παρέμβαση της Εισαγγελίας για την εισβολή κατοίκων σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων μεταναστών στα Σεπόλια

Από την επίθεση φέρεται να τραυματίστηκε ένας ανηλικος φιλοξενούμενος - Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το βράδυ της περασμένης Κυριακής

Εισαγγελία

Της Έλενας Γαλάρη

Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το περιστατικό εισβολής κατοίκων σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων μεταναστών στα Σεπόλια

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το βράδυ της περασμένης Κυριακής μετά από συμπλοκή μεταξύ δυο ανηλίκων έξω από τη δομή. Οι φερόμενοι ως εισβολείς στη δομή, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι κάτοικοι της περιοχής κρατούσαν ξύλινα  καδρόνια και αλλά αντικείμενα. Από την επίθεση φέρεται να τραυματίστηκε ένας ανηλικος φιλοξενούμενος.

Την έρευνα θα διενεργήσει ο εισαγγελέας πρωτοδικών κ. Ανδρεου και μεταξύ άλλων θα ερευνήσει τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και απειλής.

