Δωρεά 20 δικύκλων και 6 ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Στην τελετή παράδοσης - παραλαβής είκοσι δικύκλων και έξι πλήρως εξοπλισμένων ασθενοφόρων, δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για την άμεση ενίσχυση του υπάρχοντα στόλου του ΕΚΑΒ, παρέστησαν σήμερα ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της δράσης, τονίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία μοιράζεται την επιτυχία της με τον ελληνικό λαό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.

'Αδωνις Γεωργιάδης: «Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών βασικός πυλώνας και στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας»

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως «η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, διαχρονικά αποτελεί βασικό πυλώνα και στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας σε πολλές και ποικίλες δράσεις» και τους ευχαρίστησε για τη δωρεά και πρόσθεσε «θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία ότι η ελληνική ναυτιλία μοιράζεται την επιτυχία της με τον ελληνικό λαό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με ένα τρόπο συγκλονιστικό. Χιλιάδες συμπολίτες μας κάθε μέρα έχουν σώσει τη ζωή τους και έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής στην υπόλοιπη ζωή τους, αυτοί και η οικογένειά τους γιατί κάποιοι άνθρωποι σαν και εσάς, που τους εκπροσωπείτε σήμερα εδώ, δεν αδιαφόρησαν για τους συμπατριώτες τους. Και αυτό, το θεωρώ πολύ μεγάλο πράγμα και πολύ μεγάλη ευλογία για τον τόπο μας».

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Η συμβολή σας δεν είναι μόνο υλική, αλλά και βαθιά ανθρώπινη»

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε πώς «οι 20 μοτοσυκλέτες και τα 6 ασθενοφόρα που παραχωρούνται στο ΕΚΑΒ αλλάζουν καθοριστικά την επιχειρησιακή του δυνατότητα, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους απόκρισης, ιδιαίτερα στις υπερεπείγουσες περιπτώσεις». «Η συμβολή σας δεν είναι μόνο υλική, αλλά και βαθιά ανθρώπινη. Κάθε λεπτό που κερδίζεται σε ένα περιστατικό, σημαίνει ζωή. Και αυτό είναι ανεκτίμητο. Χάρη στη δωρεά σας, ενισχύθηκαν κρίσιμες περιοχές, όπως η Αττική, τα νησιά και η Χαλκιδική, όπου η ταχεία απόκριση είναι ζωτικής σημασίας. Επιπλέον, η ενίσχυση αυτή δεν βελτιώνει μόνο τις υπηρεσίες μας, αλλά και το ηθικό των διασωστών μας, που πλέον έχουν τα μέσα να επιτελούν το δύσκολο έργο τους με ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα», συμπλήρωσε .

Στην τελετή παράδοσης - παραλαβής παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, καθώς και τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Γιάννης Ξυλάς, Γιάννης Λύρας και Δημήτρης-Φραγκίσκος Σαρακάκης.

Νίκος Παπαευσταθίου: «Η σύμπραξη μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στο κομμάτι της δημόσιας υγείας είναι κάτι το οποίο επιστρέφει στον πολίτη»

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, υπενθύμισε πως το το ΕΚΑΒ είναι αποκλειστικός επιχειρησιακός βραχίονας στα επείγοντα περιστατικά και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε τροχιά εξέλιξης με προσλήψεις επικουρικού και μόνιμου προσωπικού, αλλά και με αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.

«Σε αυτή λοιπόν τη χρονική στιγμή, αυτές οι 20 υπερσύγχρονες μηχανές έρχονται να μας ενισχύσουν και να ενισχύσουν συγκεκριμένα την ομάδα άμεσης επέμβασης, η οποία είναι η αιχμή του δόρατος του ΕΚΑΒ όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή τις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε όλες τις περιοχές» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «με αυτή τη δωρεά, τονίζετε και η σύμπραξη η οποία πρέπει να υπάρχει μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στο κομμάτι της δημόσιας υγείας, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο επιστρέφει στον πολίτη».

Μελίνα Τραυλού: «Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και είμαστε δίπλα στην κοινωνία»

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, Μελίνα Τραυλού δήλωσε:

«Ευχαριστώ για τα τιμητικά σας λόγια. Ο ελληνικός εφοπλισμός έχει μεγάλη και έμπρακτη αγάπη για την πατρίδα. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και είμαστε δίπλα στην κοινωνία, πριν μας ζητηθεί τις περισσότερες φορές και αφανώς κυρίως, συνδράμουμε πολυεπίπεδα. Είναι κάτι που το έχουμε μέσα μας και είμαι πολύ υπερήφανη που εκπροσωπώ αυτή την κοινότητα ανθρώπων, που είναι συνδεδεμένη με την εθνική ευεργεσία.

Όπως είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έχουμε μία ηγεσία στη χώρα μας που μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι.

Ένα «ευχαριστώ» καρδιάς στο ΕΚΑΒ για το σπουδαίο έργο που επιτελείται.

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια της 'Αννας Αγγελικούση, καθώς και το Hellenic War Risk για τη συνδρομή τους στη δωρεά των 6 ασθενοφόρων που παραδίδουμε σήμερα... Είμαστε κοντά σας, στις γυναίκες και τους άνδρες του ΕΚΑΒ και θα είμαστε κοντά σας. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Είναι στάση ζωής για εμάς.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

