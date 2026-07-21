Γάζα: Το Ισραήλ χτίζει ανάχωμα 23 χιλιομέτρων και εντείνει τους φόβους για μόνιμη διχοτόμηση

Ένα εκτεταμένο δίκτυο χωμάτινων αναχωμάτων κατασκευάζει το Ισραήλ κατά μήκος της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» στη Λωρίδα της Γάζας, με το συνολικό μήκος των έργων να ξεπερνά πλέον τα 23 χιλιόμετρα, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων που επικαλείται το Associated Press.

στη δορυφορική φωτογραφία διακρίνεται το χωμάτινο ανάχωμα

Το ανάχωμα διαχωρίζει τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας που βρίσκονται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο από εκείνες όπου έχει συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού. Το μήκος του, σύμφωνα με τα στοιχεία του AP, αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό της συνολικής έκτασης της παράκτιας λωρίδας, η οποία έχει μήκος περίπου 40 χιλιομέτρων και πλάτος έως 11 χιλιόμετρα και όπου ζουν περισσότεροι από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τους φόβους ότι η διαχωριστική γραμμή που προβλέφθηκε αρχικά ως προσωρινή στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μπορεί να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και να εξελιχθεί ουσιαστικά σε νέο σύνορο μέσα στη Γάζα.

Η επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό

Το Associated Press παρουσίασε στον ισραηλινό στρατό τις δορυφορικές εικόνες που αποτυπώνουν την κατασκευή των αναχωμάτων. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έχουν δημιουργήσει ένα φυσικό εμπόδιο στην περιοχή της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής».

Η γραμμή αυτή αποτελεί το όριο στο οποίο υποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου 2025. Με βάση τη συμφωνία που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, επρόκειτο να λειτουργήσει ως προσωρινή διαχωριστική ζώνη, έως ότου ολοκληρωθεί η περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Γραφιστικός χάρτης με το συνολικό ανάχωμα που υψώνει το Ισραήλ

Ωστόσο, η εφαρμογή των επόμενων σταδίων της συμφωνίας έχει ουσιαστικά παγώσει. Η συνέχιση των έργων κατασκευής των αναχωμάτων προκαλεί έτσι ανησυχία στην παλαιστινιακή πλευρά, καθώς δημιουργείται η εντύπωση ότι η προσωρινή γραμμή ενδέχεται να παγιωθεί και να μετατραπεί σε μόνιμη οριοθέτηση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο AP ότι γύρω από τη γραμμή έχει αναπτύξει μια «ζώνη ασφαλείας», η οποία περιλαμβάνει συστήματα συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και άλλα τεχνολογικά μέσα.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, ο στόχος είναι να αποτρέπονται πιθανές διεισδύσεις και να προστατεύονται τόσο οι στρατιώτες όσο και οι ισραηλινές κοινότητες που βρίσκονται κοντά στη Γάζα.

Ο στρατός, πάντως, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή διαδρομή του αναχώματος ούτε διευκρίνισε ποιο θα είναι το τελικό συνολικό μήκος του.

Ταχύτατη επέκταση των έργων

Οι δορυφορικές εικόνες της Planet Labs PBC, τις οποίες ανέλυσε το Associated Press, δείχνουν ότι η κατασκευή προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός τμήματος του αναχώματος κοντά στη Ράφα. Την 1η Ιουλίου είχε μήκος περίπου 500 μέτρων. Μέχρι τις 15 Ιουλίου, όμως, είχε φτάσει περίπου τα 2,4 χιλιόμετρα, μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες.

Το συγκεκριμένο τμήμα δημιουργεί έναν διαχωρισμό ανάμεσα στα ερείπια της Ράφα, που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο, και την περιοχή Αλ Μαουάσι, όπου έχουν δημιουργηθεί ορισμένοι από τους μεγαλύτερους καταυλισμούς σκηνών για εκτοπισμένους Παλαιστινίους.

Εάν η κατασκευή συνεχιστεί προς την ίδια κατεύθυνση, το συγκεκριμένο τμήμα του αναχώματος αναμένεται να συνδεθεί με το μεγαλύτερο, σχεδόν συνεχές τμήμα του έργου.

Το τελευταίο εκτείνεται σε μήκος περίπου 17 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από την περιοχή της Χαν Γιούνις και φτάνοντας έως τις παρυφές της πόλης της Γάζας.

Η κατασκευή αυτού του τμήματος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων, από τις 21 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου προστέθηκε περισσότερο από ένα χιλιόμετρο αναχώματος, κοντά σε ισραηλινή στρατιωτική βάση που έχει κατασκευαστεί πάνω στα ερείπια της Μπάνι Σουχέιλα, κοντά στη Χαν Γιούνις.

Στο βόρειο τμήμα της Γάζας, την ίδια ώρα, έχουν εντοπιστεί αρκετά μικρότερα και μη συνδεδεμένα τμήματα αναχωμάτων, λίγο έξω από την σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη πόλη Μπέιτ Λαχίγια.

Το ακριβές ύψος των αναχωμάτων δεν είναι σαφές. Σε ορισμένα σημεία, μάλιστα, φαίνεται ότι η κατασκευή βρίσκεται εκτός της «κίτρινης γραμμής».

Περισσότερο από το μισό της Γάζας υπό ισραηλινό έλεγχο

Το ανάχωμα περνά μέσα από παλαιστινιακές περιοχές που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στις περιοχές που βρίσκονται ανατολικά της γραμμής, δορυφορικές εικόνες καταγράφουν την καταστροφή ολόκληρων οικισμών, κατοικιών, καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βασικών υποδομών. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί προς τις παράκτιες περιοχές, όπου εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε υπερπλήρεις καταυλισμούς σκηνών και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει περισσότερο από το μισό της Λωρίδας της Γάζας. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προέβλεπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούσαν περαιτέρω προς τα όρια της Γάζας και ότι στην περιοχή θα αναπτυσσόταν διεθνής δύναμη ασφαλείας.

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν έχει προχωρήσει, καθώς η εφαρμογή των επόμενων φάσεων της συμφωνίας έχει παραμείνει σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, η ίδια η «κίτρινη γραμμή» δεν έχει αποτυπωθεί με απόλυτη ακρίβεια στο έδαφος. Σύμφωνα με το AP, σε ορισμένα σημεία δεν είναι σαφώς σημασμένη, ενώ η ισραηλινή πλευρά έχει δηλώσει ότι εργάζεται για την καλύτερη οριοθέτησή της, με στόχο, όπως υποστηρίζει, να «μειωθούν οι τριβές και να αποτραπούν οι τραυματισμοί αμάχων».

Η κατάσταση γύρω από τη γραμμή παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει Παλαιστινίους που πλησίασαν ή πέρασαν τη γραμμή, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι ανοίγει πυρ εναντίον όσων θεωρεί ότι αποτελούν απειλή για τα στρατεύματά του. Ωστόσο, μεταξύ των νεκρών έχουν καταγραφεί και παιδιά και άλλοι άμαχοι.

Περισσότεροι από 1.100 Παλαιστίνιοι νεκροί από την εκεχειρία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Associated Press, περισσότεροι από 1.100 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, στην πλειονότητά τους από ισραηλινές αεροπορικές και επιθέσεις με drones γύρω από τη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του στοχεύουν ενόπλους. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, επιθέσεις ενόπλων έχουν προκαλέσει τον θάνατο πέντε Ισραηλινών στρατιωτών.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προβλέπει την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας. Η εφαρμογή, ωστόσο, έχει παραμείνει στάσιμη εδώ και μήνες.

Πρώην διπλωμάτης του ΟΗΕ, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό της διαδικασίας κατάπαυσης του πυρός, έχει αποδώσει την καθυστέρηση στην αποτυχία της Χαμάς να αφοπλιστεί. Οι διαπραγματεύσεις για τη διαδικασία αφοπλισμού φαίνεται να έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο, ενώ η Χαμάς κατηγορεί από την πλευρά της το Ισραήλ για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Την ίδια ώρα, ούτε η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), η οποία έχει αναλάβει την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, ούτε το υπό αμερικανική ηγεσία «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα σχολίασαν την κατασκευή του αναχώματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη στοιχείο στην ήδη σύνθετη εικόνα της μεταπολεμικής Γάζας, καθώς η δημιουργία ενός εκτεταμένου φυσικού φράγματος κατά μήκος της «κίτρινης γραμμής» ενισχύει την ανησυχία ότι η προσωρινή στρατιωτική ζώνη που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εκεχειρίας μπορεί να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

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