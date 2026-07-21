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Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η γάτα μένει: Ο Λάρι περίμενε τον 7ο ένοικο της Ντάουνινγκ Στριτ - Βίντεο

Ο τιγρέ γάτος, ο οποίος φέρει τον επίσημο τίτλο του Αρχικυνηγού Ποντικιών (Chief Mouser) του υπουργικού συμβουλίου, ζει στην Ντάουνινγκ Στριτ από το 2011

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Λάρι

Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η γάτα μένει. Για τον Λάρι τον γάτο ο λόγος, ο οποίος ανέμενε το πρωί της Δευτέρας τον έβδομο Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, στo κατώφλι της οδού Ντάουνινγκ Στριτ 10. 

Ο τιγρέ γάτος, ο οποίος φέρει τον επίσημο τίτλο του Αρχικυνηγού Ποντικιών (Chief Mouser) του υπουργικού συμβουλίου, ζει στην Ντάουνινγκ Στριτ από το 2011. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έξι Βρετανοί πρωθυπουργοί έχουν παραιτηθεί – πρόκειται για ρεκόρ  εναλλαγής πρωθυπουργών σχεδόν δύο αιώνων.

Έτσι, έχει ζήσει στη βρετανική κατοικία περισσότερο από κάθε πρωθυπουργό από τα τέλη του 19ου αιώνα – μονάχα τέσσερις επικεφαλής της κυβέρνησης παρέμειναν για μεγαλύτερο διάστημα στο αξίωμα.

Όπως έχει αναφέρει η Deutsche Welle, αυτός που έφερε τον Λάρι στην πρωθυπουργική κατοικία τον Φεβρουάριο του 2011 ήταν ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος πήρε τον γάτο από ένα καταφύγιο ζώων, με στόχο να περιοριστεί το πρόβλημα με τους αρουραίους. Οι κακές γλώσσες βέβαια λένε πως μετά από τις αρχικές του επιτυχίες ο «Chief Mouser» άρχισε να παραμελεί τα καθήκοντά του. Αυτό όμως δεν επηρέασε καθόλου το πόσο αγαπητός είναι.

Ως δημόσιο πρόσωπο ο Λάρι έχει και έναν – ανεπίσημο – λογαριασμό στο Χ με το όνομα @Number10cat – και μετράει περίπου 840.000 ακολούθους. Οι δημοσιεύσεις του φσυνήθως σατιρίζουν την πολιτική καθημερινότητα και τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, με τη συνοδεία φωτογραφιών του Λάρι και διαφόρων μιμιδίων με γάτες. 

Τύφλα να έχει ο Πίνατ του Μαξίμου δηλαδή. Να περάσει ο επόμενος. 
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Άντι Μπέρναμ Βρετανία γάτα Ντάουνινγκ Στριτ
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