Ανεξάρτητη τραπεζική άδεια στην Αυστραλία έλαβε η Revolut από την Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Προληπτικής Εποπτείας (APRA), ξεκινώντας επισήμως τη λειτουργία της ως αδειοδοτημένη τράπεζα στη χώρα.

Πρόκειται για την πρώτη τραπεζική οντότητα της εταιρείας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ενώ, σύμφωνα με τη Revolut, είναι η πρώτη διεθνής εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) που αποκτά πλήρη και χωρίς περιορισμούς άδεια Ιδρύματος Αποδοχής Καταθέσεων (Australian Deposit-taking Institution – ADI).

Η εταιρεία, η οποία αναφέρει ότι διαθέτει περισσότερους από 75 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, δεσμεύθηκε να επενδύσει σχεδόν 400 εκατ. δολάρια Αυστραλίας στην τοπική αγορά μέσα στην επόμενη πενταετία. Οι επενδύσεις θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην επέκταση των δραστηριοτήτων της και στην ενίσχυση του προσωπικού της.

Με την έναρξη λειτουργίας της Revolut Bank Australia, η Αυστραλία προστίθεται στις αγορές όπου η εταιρεία διαθέτει πλήρη τραπεζική παρουσία, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το Μεξικό.

Η Revolut διαθέτει ήδη περισσότερους από ένα εκατομμύριο ιδιώτες πελάτες στην Αυστραλία, καθώς και χιλιάδες επιχειρηματικούς πελάτες, οι οποίοι θα μεταφερθούν σταδιακά στο νέο, πλήρως εποπτευόμενο τραπεζικό σχήμα.

«Η έναρξη λειτουργίας της τράπεζάς μας στην Αυστραλία αποτελούσε μακροπρόθεσμη στρατηγική προτεραιότητα και σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αποστολή μας να δημιουργήσουμε την πρώτη πραγματικά παγκόσμια τράπεζα», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Revolut, Νικ Στορόνσκι.

Όπως πρόσθεσε, η εξασφάλιση άδειας σε μια αυστηρά ρυθμιζόμενη και ανταγωνιστική αγορά, όπως η αυστραλιανή, αποτελεί επιβεβαίωση του επιχειρηματικού μοντέλου και των δυνατοτήτων της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Revolut Bank Australia, Ματ Μπάξμπι, ανέφερε ότι η τραπεζική άδεια ανοίγει τον δρόμο για τη διάθεση ευρύτερης γκάμας προϊόντων, μεταξύ των οποίων αποταμιευτικά και πιστωτικά προϊόντα.

«Η αποστολή μας παραμένει απλή: να δημιουργήσουμε την πιο απρόσκοπτη, ασφαλή και πελατοκεντρική τραπεζική εμπειρία για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της Αυστραλίας», δήλωσε.

Από σήμερα, η Revolut Bank Australia αρχίζει τη σταδιακή διάθεση των αδειοδοτημένων τραπεζικών προϊόντων της. Η μετάβαση των υφιστάμενων πελατών θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ίδιους, ενώ οι νέοι πελάτες που εγγράφονται στην Αυστραλία θα εντάσσονται απευθείας στη νέα τραπεζική οντότητα.

Οι πελάτες θα καλύπτονται από το αυστραλιανό τραπεζικό ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Χρηματοοικονομικών Αξιώσεων, το οποίο προστατεύει επιλέξιμες καταθέσεις έως 250.000 δολάρια Αυστραλίας ανά δικαιούχο λογαριασμού.

Η Revolut δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 αγορές, είτε ως αδειοδοτημένη τράπεζα είτε ως εποπτευόμενη χρηματοοικονομική πλατφόρμα.

Πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία της Revolut Bank στο Μεξικό, της πρώτης πλήρως αδειοδοτημένης τραπεζικής οντότητας της εταιρείας εκτός Ευρώπης, η οποία εξυπηρετεί ήδη περισσότερους από 500.000 ιδιώτες πελάτες.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση για τραπεζική άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκει νέες ρυθμιστικές άδειες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχει λάβει έγκριση σύστασης στο Περού.



Πηγή: skai.gr

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