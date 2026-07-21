Ένα στιγμιότυπο από συνέντευξη του Ρόμπι Γουίλιαμς μετά τον τελικό του Μουντιάλ προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ένα μικρό λευκό αντικείμενο φάνηκε να πέφτει από το στόμα του πάνω στο μικρόφωνο. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου, λίγο μετά τη νίκη της Ισπανίας απέναντι στην Αργεντινή στον τελικό της διοργάνωσης.

Haha Robbie Williams at the world cup, a bit of cocaine falls out his nose on to the microphone, he then picks it up and wipes his head .. pic.twitter.com/4AA2HMorIp July 20, 2026

Στο βίντεο, το λευκό αντικείμενο πέφτει πάνω στο ροζ μικρόφωνο που βρίσκεται μπροστά στον Βρετανό τραγουδιστή. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς το πιάνει και στη συνέχεια το ακουμπά στο μέτωπό του, με την κίνησή του να πυροδοτεί αμέσως σχόλια και εικασίες στο διαδίκτυο.

Αρκετοί χρήστες των social media χαρακτήρισαν το αντικείμενο «χαπάκι», ενώ δεν έλειψαν και τα σενάρια ακόμη και για χρήση ουσιών. Καθώς οι φήμες άρχισαν να πληθαίνουν, ο τραγουδιστής αποφάσισε να δώσει τη δική του απάντηση μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Όπως εξήγησε, το αντικείμενο δεν ήταν παρά μια απλή παστίλια μέντας. Μάλιστα, αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, δείχνοντας ότι είχε μαζί του και άλλες παστίλιες και θέλοντας να υπενθυμίσει πως δεν πρέπει να εξάγονται βιαστικά συμπεράσματα από ένα στιγμιότυπο.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο χθες. Ήταν βαθιά αντιεπαγγελματικό και ο κόσμος ανησύχησε για εμένα», είπε αρχικά με ειρωνική διάθεση. Στη συνέχεια χαμογέλασε και πρόσθεσε: «Αλλά είναι εντάξει, γιατί έχω αρκετές ακόμα», δείχνοντας δύο παστίλιες μέσα στο στόμα του και βάζοντας με τον δικό του τρόπο τέλος στις φήμες.

Πηγή: skai.gr

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