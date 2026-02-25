Νέα έφοδο στις φυλακές Δομοκού πραγματοποίησαν σήμερα στελέχη του ελληνικού FBI. Ανάμεσα στα κελιά που ελέγχθηκαν ήταν κι αυτά διαβόητων κακοποιών, ενώ οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, εντόπισαν κινητά, φορτιστές και μαχαίρια.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες και για την υπόθεση δολοφονίας του Ελληνα ισοβίτη, που εκτελέστηκε με όπλο μέσα στον χώρο του πρώην Αρχιφυλακείου από Βούλγαρο συγκρατούμενό του, επίσης βαρυποινίτη.

Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί και προφυλακισθεί ο Βούλγαρος που φέρεται να πυροβόλησε, αλλά και ο Αρχιφύλακας, ωστόσο δεν αποκλείεται να εκδοθεί και νέο ένταλμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον χώρο φέρεται να βρισκόταν και ο Αλβανός βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος αρνείται την παρουσία του.

Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις σε σχέση με όσα έχει καταθέσει ο ίδιος ο Ριζάι, με όσα έχουν καταθέσει άλλοι μάρτυρες, όπως σωφρονιστικοί των φυλακών.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, μαζί με τον αρχιφύλακα εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο αρχιφυλακείο ο Βούλγαρος που καταδικάστηκε για την εκτέλεση του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα, τον Οκτώβριο του 2018.

Μαζί τους ήταν και ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι και παλιός συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, κάτι που ο ίδιος αρνείται αλλά προέκυψε από την προανάκριση.

Ο Αλκέτ Ριζάι είναι καταδικασμένος δύο φορές σε ισόβια κάθειρξη για δύο δολοφονίες και σε συνολική ποινή κάθειρξης 25 ετών για τις αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα, καθώς έχει δραπετεύσει μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα δυο φορές από τον Κορυδαλλό με ελικόπτερο το 2006 και το 2009.

Φωτ. αρχείου από την δίκη του Αλκέτ Ριζάι στη Λαμία, το 2013

Πηγή: skai.gr

