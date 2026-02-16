Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Βούλγαρος ισοβίτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά το θανάσιμο πυροβολισμό του Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου μέσα στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού.

Το περιστατικό συνέβη παρουσία του αρχιφύλακα και του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, με τον δράστη να πυροβολεί τρεις φορές, εκ των οποίων δύο σφαίρες χτύπησαν το θύμα στο κεφάλι.

Οι παρόντες ισχυρίζονται ότι η σύγκρουση ξεκίνησε από φιλονικία μεταξύ του Παπαδάτου και του αρχιφύλακα, με τον δεύτερο να παρεμβαίνει και τελικά ο Βούλγαρος να αρπάζει και χρησιμοποιεί το πιστόλι.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Βούλγαρος ισοβίτης που πυροβόλησε με πιστόλι και σκότωσε τον Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτο, μέσα σε δωμάτιο του αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού, παρουσία του αρχιφύλακα των φυλακών και του επίσης βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, το απόγευμα της Κυριακής 15-2-2-26.

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, ο Βούλγαρος εκτελεστής πυροβόλησε συνολικά τρεις φορές τον Παπαδάτο. Οι δύο σφαίρες τον βρήκαν στο κεφάλι και μία δεν τον πέτυχε.

Όλοι οι παρόντες στο έγκλημα επιμένουν στον ισχυρισμό τους ότι ο Παπαδάτος φιλονίκησε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι, αλλά τον πρόλαβε ο Βούλγαρος, του το άρπαξε και τον πυροβόλησε.

Οι αστυνομικοί πάντως εξετάζουν προσεκτικά αυτό τον ισχυρισμό και ερευνούν αν τα γεγονότα έγιναν έτσι ακριβώς, ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, καθώς ο Βούλγαρος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για την δολοφονία του επιχειρηματία Τζον (Γιάννη) Μακρή το 2018 στη Βούλα, είναι γνωστός στο χώρο του υποκόσμου ως εκτελεστής συμβολαίων θανάτου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εξετάζεται, επίσης, πώς μπήκε το πιστόλι στις φυλακές και πώς βρέθηκαν οι τρεις κρατούμενοι στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς την ώρα εκείνη έπρεπε να ήταν στα κελιά τους.

Προς το παρόν δεν προκύπτει κάποιου άλλου είδους εμπλοκή στο έγκλημα του αρχιφύλακα και του Αλκέτ Ριζάι, πέρα από την παρουσία τους στο σημείο, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έχει κάμερες.

Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται από την ΕΛ.ΑΣ. για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

