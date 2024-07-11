Άλλες διαστάσεις λαμβάνει πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πολιχνίτου Λέσβου, καθώς στην περιοχή βρέθηκε ένα άτομο απανθρακωμένο μέσα σε αυτοκίνητο.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός στις 2 το μεσημέρι από αυτοκίνητο που κάηκε στην περιοχή της Τραπεριάς Πολιχνίτου Λέσβου.

Ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου και μόνος επιβαίνων σε αυτό, βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο βγήκε από το δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα την ανάφλεξη του.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε γειτονική χορτολιβαδική έκταση και στη συνέχεια σε δασική έκταση. Αυτή τη στιγμή (ώρα 18:30), δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Προηγουμένως κατευθύνθηκε προς το ακρωτήρι του Αγίου Φωκά στο νότιο κεντρικό τμήμα της Λέσβου.

Στη μάχη της πυρόσβεσης συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια εθελοντών και υδροφόρες του Δήμου δυτικής Λέσβου, δύο Πετζετέλ, τρία Air Tracktor και το πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Την υπόθεση ερευνά τόσο η αστυνομία όσο και το ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Προς το παρόν, δεν διευκρινίζεται αν η φωτιά προήλθε από το όχημα ή αν το όχημα παραδόθηκε, με τραγικές συνέπειες για τον επιβαίνοντα, στις φλόγες εξαιτίας της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Πολιχνίτου Λέσβου. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Ε/Π και 5 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.