Πάτρα: Τι «έδειξε» η ιατροδικαστική έκθεση για τον βιασμό της 16χρονης

Με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, θα οδηγηθούν σήμερα Τρίτη 28/01/2025 ενώπιον του ανακριτή Πατρών, προκειμένου να απολογηθούν οι δύο 19χρονοι που κατηγορούνται μετά την καταγγελία 16χρονης για βιασμό το βράδυ του Σαββάτου, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Για την υπόθεση αναζητείται ένας ακόμα νεαρός -Ρομά- γνωστός με το προσωνύμιο «μποξέρ».

Η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιβεβαιώνει την πράξη ασέλγειας σε βάρος της ανήλικης, ωστόσο δεν φέρεται να υπάρχουν σημάδια βίας. Παράλληλα έχει ληφθεί γεννητικό υλικό και ρούχα των δύο συλληφθέντων και έχουν αποσταλεί για έλεγχο DNA.

Ο 19χρονος που συνελήφθη πρώτος και αναγνωρίστηκε από την ανήλικη, μέσω του δικηγόρου του Σπύρου Δημητρέλη, δήλωσε στην «Πελοπόννησο»:

«Αρνείται την κατηγορία. Πιστεύουμε ότι μέσα από τη διαδικασία της ανάκρισης θα καταδειχθεί ότι δεν υπήρξε καμία κατάχρηση, δεν εκμεταλλεύθηκε τη φερόμενη παθούσα και ό,τι συνέβη συνέβη με τη θέλησή της και έχοντας πλήρη συνείδηση και επίγνωση των πραττόμενών της».

Ο δικηγόρος Ανδρέας Παπακωνσταντινόπουλος που εκπροσωπεί τον 19χρονο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενο, δήλωσε: «Αρνείται την κατηγορία όπως του αποδίδεται. Δηλώνει ότι βρέθηκαν σε μια συνάντηση με τη φερόμενη ως παθούσα, χωρίς να προβάλλει ο ίδιος καμία πράξη που να εμπεριέχει την έννοια της βίας και υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία τα οποία θα κατατεθούν ενώπιον του κυρίου ανακριτού κατά την απολογία του. Επίσης, δηλώνει ότι η φερόμενη ως παθούσα είχε πλήρη συνείδηση των πράξεων της και της γενικότερης συμπεριφοράς της» και προσέθεσε πως η πράξη για την οποία κατηγορείται ο εντολέας του «είναι κακουργηματικής φύσεως που επισύρει ποινή κάθειρξης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι η πράξη του βιασμού».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι, το βράδυ του Σαββάτου, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Πάτρα καταχράστηκαν ένα 16χρονο κορίτσι, το οποίο τελούσε υπό την επήρεια μέθης και αφού το οδήγησαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενήργησαν από κοινού γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τους δύο νεαρούς, ενώ η ανήλικη εξετάστηκε, παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.