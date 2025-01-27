Στη σύλληψη δύο ατόμων για τη μαφιόζικη δολοφονία έξω από καφετέρια στους Θρακομακεδόνες, προχώρησε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άτομα αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι επιτέθηκαν και πυροβόλησαν θανάσιμα έναν 45χρονο και είχαν τραυματίσει ένα άτομο ακόμα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, προκειμένου να εντοπιστούν και άλλα άτομα που ενδεχομένως να εμπλέκονται στην αιματηρή υπόθεση.

Τι είχε συμβεί

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Κυριακής στις 15 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, δράστες εκτέλεσαν έναν 45χρονο πυροβολώντας τον στο κεφάλι, και τραυμάτισαν έναν 46χρονο.

Λίγο μετά τα τη μία το μεσημέρι, οι δυο άνδρες βρίσκονταν στη συμβολή της Αριστοτέλους με την Κομοτηνή όταν τους προσέγγισε το όχημα με τους εκτελεστές. Νωρίτερα, είχε κλαπεί ένα όχημα στο κέντρο της Αθήνας και φέρεται να επέβαιναν σε αυτό. Στη θέα τους τα θύματα προσπάθησαν να τρέξουν, με τους κακοποιούς να τους πυροβολούν εξ επαφής.



Ο χώρος αποκλείστηκε από άνδρες της Ασφάλειας, που συνέλεξαν κάλυκες από δύο πιθανότατα πιστόλια που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Άμεσα ξεκίνησαν τη λήψη καταθέσεων από πιθανούς αυτόπτες μάρτυρες και στενό περιβάλλον, ενώ προσπαθούσαν να συλλέξουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Τα αρμόδια στελέχη της αστυνομίας που ανέλαβαν την υπόθεση, προσπαθούσαν να ταυτοποιήσουν τόσο το όχημα των δραστών με το οποίο διέφυγαν, όσο και τις δραστηριότητες που είχαν τα θύματα, προκειμένου να βρουν το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης.



Ο 45χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει τις Αρχές το 2009, όταν σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Στο μικροσκόπιο των Αρχών είχε μπει και ο 46χρονος τραυματίας, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος πρόσφατα είχε έρθει στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος θεωρείται «άγνωστος» για τις ελληνικές Αρχές καθώς δεν είχε απασχολήσει ποτέ στη χώρα μας, ενώ εξεταζόταν το ενδεχόμενο, το ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

