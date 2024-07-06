Ένα μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω εμπορίου κινητών τηλεφώνων εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο ειδικός λογάριθμος της ΑΑΔΕ "χτύπησε κόκκινο", και τους οδήγησε σε δύο επιχειρήσεις, οι οποίες πωλούσαν κινητά και έβαζαν στην τσέπη εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να τα δηλώνουν.

Μετά από τον συναγερμό του λογαρίθμου, οι ελεγκτές προχώρησαν σε τριπλή διασταύρωση των στοιχείων από το market place, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις έκαναν τις πωλήσεις, το myDATA και το VIES, δηλαδή το σύστημα ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Τι βρήκαν;

Ότι, το 2017 και 2018, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δήλωναν εικονικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Δηλαδή, διέθεταν τα προϊόντα τους εντός Ελλάδος, χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού, ενώ ταυτόχρονα, εκδίδοντας εικονικά παραστατικά, δήλωναν για τα ίδια προϊόντα ενδοκοινοτική παράδοση σε αποθήκες, που διατηρούσαν εκτός ελλαδικού χώρου, αποφεύγοντας έτσι την απόδοση του ΦΠΑ.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, στις εν λόγω οντότητες, καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ποσού 54,2 εκατομμυρίων ευρώ και 76 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχη πρακτική εφάρμοζε και τρίτη επιχείρηση, όμως σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Σε αυτήν, καταλογίστηκε πρόστιμο 320.000 ευρώ.

Ο έλεγχος συνεχίζεται τόσο στις υπόλοιπες χρήσεις των τριών επιχειρήσεων, όσο και σε άλλες εταιρείες, που πωλούν κινητά μέσω market places και άλλων πλατφορμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

