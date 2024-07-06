Έξι συλλήψεις σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που ολοκληρώθηκε ξημερώματα Σαββάτου στο Γκάζι

Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο Γκάζι το βράδυ της Παρασκευής και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου για την πρόληψη και αποτροπή της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ η επιχείρηση προετοιμάστηκε συστηματικά με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης από διαφορετικές υπηρεσίες της ΓΑΔΑ, οι οποίοι συνεργάστηκαν για την επίτευξη πολυδιάστατων στόχων, με επίκεντρο τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής, την πραγματοποίηση ερευνών σε άτομα και οχήματα και τη διενέργεια τροχονομικών ελέγχων.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, του Τμήματος Εκβιαστών, της Κρατικής Ασφάλειας, Ο.Π.Κ.Ε. και της Ειδικής Ομάδας Δράσης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας και Αστυνομικών Τμημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Ειδικότερα, μεικτά κλιμάκια αστυνομικών της Ομάδας Ελέγχων Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και της Ειδικής Ομάδας Δράσης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής αναπτύχθηκαν σε δρόμους εισόδου και εξόδου στην περιοχή, πραγματοποιώντας παράλληλα διεξοδικούς ελέγχους τροχονομικής φύσεως και έρευνες στα ελεγχόμενα άτομα και οχήματα.

Επιπλέον, αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας και του Τμήματος Εκβιαστών πραγματοποίησαν από κοινού ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως καφέ-εστιατόρια και καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης, με σκοπό τη νόμιμη λειτουργία τους, όσο και την αναζήτηση ατόμων που τυχόν εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβίασης.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης όπου καταγράφηκαν 205 έλεγχοι, προέκυψαν:

- Σύλληψη 6 ατόμων από τα κέντρα διασκέδασης για παράβαση της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και βεβαίωση αντίστοιχων παραβάσεων στα καταστήματα,

- 314 τροχονονομικές παραβάσεις για στέρηση άδειας κυκλοφορίας, άδειας οδήγησης, μη συνετή οδήγηση, για ζώνη ασφαλείας, κράνος, για μη ορατές πινακίδες, φιμέ τζάμια και λοιπά,

- Αφαιρέθηκαν 84 άδειες κυκλοφορίας, 60 άδειες ικανότητας οδήγησης και 11 πινακίδες και

- Ακινητοποίηση πλήθος οχημάτων τα οποία μεταφέρθηκαν με γερανό

Παράλληλα από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται η σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ενός εργαζόμενου σε νυχτερινό κατάστημα στο Γκάζι ο οποίος επιτέθηκε με χρήση γκλοπ σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί της επιχείρησης εντόπισαν βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης όπου εμφανίζεται ο συλληφθέντας να προβαίνει στην εν λόγω αξιόποινη πράξη στη διάρκεια της νύχτας και μετά από αναζήτηση και εξακρίβωση στοιχείων, τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν στην είσοδο του νυχτερινού καταστήματος και εντός του αυτοκινήτου του βρήκαν και κατέσχεσαν το επίμαχο πτυσσόμενο γκλοπ και αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Από το Τμήμα Ασφαλείας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

