Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται οι κινήσεις της γκρι Porsche στην Αγία Παρασκευή, λίγο πριν τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή.

Σε αυτό, φαίνεται η άφιξη του στην περιοχή της Αγία Παρασκευής.

Οι δυο δράστες, που κατηγορούνται για συνέργεια, φέρεται να περίμεναν μαζί με τον νυν σύντροφο της πρώην συζύγου του θύματος μέσα σε μια Porsche, όπου έβλεπαν πότε θα έφτανε στο σπίτι της πρώην συζύγου του ο καθηγητής για να παραλάβει τα παιδιά του, όπως είχαν συμφωνήσει.

Τι κατέθεσε ο δράστης - νυν σύντροφος της πρώην συζύγου του Πολωνού καθηγητή

Αναλυτικά η κατάθεσή του:

«Πρώτα από όλα θέλω να σας ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Είμαι καλός άνθρωπος και όχι εγκληματίας και κακοποιός. Ό,τι έκανα, το έκανα για το καλό των παιδιών μου και της οικογένειάς μου. Από μικρός έχω περάσει πολλές δυσκολίες και ποτέ δεν μεγάλωσα σε μια φυσιολογική οικογένεια. Το μόνο που ονειρευόμουν από μικρός είναι να κάνω τη δική μου οικογένεια. Έκανα ένα γάμο με την Φ.Α, με την οποία απέκτησα τον γιο μου, τον Α ο οποίος τώρα είναι 14 χρονών. Με την Φ έχουμε χωρίσει, αλλά έχουμε πολύ καλές σχέσεις....

Αυτή την περίοδο έχω σχέση με την ΚΜ ή Ν όπως την φωνάζω. Η Ν έχει και αυτή δυο παιδιά, δίδυμα, την Z και τον A, από τον προηγούμενο γάμο της με έναν Πολωνό καθηγητή που τον λένε PRZEMEK. Αυτό δεν είναι το κανονικό του όνομα αλλά έτσι τον φωνάζαμε εμείς. Ο PRZEMEK είχε γεννηθεί στην Πολωνία αλλά ήταν καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής. Ο PRZEMEK και η Ν χώρισαν το 2020. Οι σχέσεις τους δεν ήταν καθόλου καλές. Ο PRZEMEK ήθελε να πάρε τα παιδιά στην Αμερική να ζήσουν μαζί του. Αλλά αν γινόταν αυτό η Ν θα πέθαινε. Να σας πω ότι ο PRZEMEK ήταν ένας πολύ περίεργος και κακός άνθρωπος. Δεν συμπεριφερόταν καλά ούτε στη Ν, ούτε στα παιδιά. Θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο και πως τα ήξερε όλα. Πίστευε ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι κατώτεροι από αυτόν. Όταν περνούσε χρόνο με τα παιδιά, ήταν αδιάφορος και δεν νοιαζόταν αν αυτά τρώνε ή περνάνε καλά. Η Ν και ο PRZEMEK έχουν κάνει δικαστήριο με τους όρους για τα παιδιά. Με βάση αυτό, ο PRZEMEK μπορούσε να πάρει τα παιδιά ένα μήνα το καλοκαίρι κάθε χρόνο. Όλοι όμως ξέραμε ότι ο PRZEMEK είχε πολλά λεφτά και μεγάλες άκρες και φοβόμασταν ότι στο τέλος θα τα έπαιρνε εντελώς τα παιδιά. Αυτό θα αποτελείωνε εντελώς τη Ν, η οποία τα υπεραγαπούσε. Φέτος το καλοκαίρι ο PRZEMEK ήθελε να πάρει τα παιδιά και να τα πάει στην Αμερική. Όμως η Ν δεν συμφωνούσε και έτσι πήγε πάλι στα δικαστήρια με τον PRZEMEK. Πριν ενάμιση μήνα πήρα την απόφαση να τελειώσω αυτό το μαρτύριο που βιώναμε μία και καλή. Έψαξα στην Ομόνοια και αγόρασα από ένα γύφτο που δεν ξέρω το όνομα του ένα πιστόλι και κάποιες σφαίρες. Την προηγούμενη βδομάδα, η Ν και ο PRZEMEK είχαν το δικαστήριο εδώ στην Αθήνα για το τι θα γίνει τελικά με τα παιδιά αυτό το καλοκαίρι. Αν δηλαδή θα μπορούσε ο PRZEMEK να πάρει τα παιδιά. Φοβόμασταν και οι δύο ότι θα μπορούσε να τα πάρει για πάντα από την Ελλάδα. Ο PRZEMEK μάλιστα ήρθε στην Ελλάδα για το δικαστήριο και έτσι φοβηθήκαμε ακόμη περισσότερο. Το δικαστήριο αν θυμάμαι καλά ήταν την 30-6-2025 και η απόφαση εκδόθηκε την Πέμπτη στις 3-7-2025. Εκείνο το βράδυ είπα στην Ν ότι θα φύγω από την Αθήνα και θα πάω στο Ναύπλιο για διακοπές. Επειδή ο PRZEMEK ήταν στην Αθήνα, το θεώρησα καλή ευκαιρία να απαλλαγούμε μία και καλή από αυτόν. Έτσι λοιπόν, πήρα το αυτοκίνητό της Ν, ένα VW Polo και πήγα στο Τολό στο Ναύπλιο και βρήκα ένα φίλο μου τον Γ., ο οποίος είναι από την Βουλγαρία.

Οι αστυνομικοί του δείχνουν φωτογραφία: Ναι, ο άντρας που μου δείχνετε είναι ο Γ. Του ζήτησα να με ανεβάσει την επόμενη ημέρα στην Αθήνα και να με βοηθήσει γιατί όπως του είπα ήθελα να βρω τον PRZEMEK και να τον τρομάξω για να μην μας πάρει τα παιδιά. Αυτός μου είπε ότι δεν μπορούσε και με γνώρισε σε δυο φίλους του που είναι από την Αλβανία, τους οποίους εγώ συναντούσα για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ. Τον έναν τον λένε Α. και τον άλλο Φ.

Οι αστυνομικοί του δείχνουν δεύτερη φωτογραφία: Αυτός είναι ο Α...

Οι αστυνομικοί του δείχνουν τρίτη φωτογραφία: Αυτός ο μικρός είναι ο Φ.

Όταν ήρθε ο Α και ο Φ στην παραλία στο Τολό και τους γνώρισα, τους είπα ότι θέλω να με ανεβάσουν στην Αθήνα για να φοβίσω τον πρώην άντρα της γυναίκας μου. Έδωσα και στους δύο 1.500 ευρώ και έβγαλα από το αυτοκίνητό μου μια σακούλα, η οποία μέσα είχε το όπλο και τους την έδωσα να την φυλάνε. Δεν ξέρω αν κατάλαβαν ότι μέσα εκεί υπήρχε όπλο.

Πάντως εγώ δεν τους το είπα. Στη συνέχεια, πήρα τον Γ. με το αυτοκίνητό μου και πήγαμε στο Ναύπλιο στο ξενοδοχείο για να κοιμηθούμε. Φτάσαμε εκεί αργά το βράδυ. Σχεδόν ξημερώματα. Κοιμηθήκαμε για λίγες ώρες και όταν ξυπνήσαμε το πρωί πήραμε τον Α. τηλέφωνο για να βρεθούμε και να ξεκινήσουμε για Αθήνα. Όμως δεν το σήκωνε και πήγαμε από το σπίτι του για να τον ξυπνήσουμε, αλλά δεν ήταν εκεί. Μετά πήγαμε μια βόλτα μέσα στο Ναύπλιο και πετύχαμε τον αδερφό του Α. Του είπαμε ότι τον ψάχναμε και εκείνος πήγε και τον ειδοποίησε και ήρθε και μας βρήκε με το αυτοκίνητό του, ένα Peugeot. Εγώ τότε είπα στον Γ. να κάνει καμία βόλτα με το αμάξι μου στο Ναύπλιο για να φαίνεται ότι είμαι εκεί και μάλιστα άφησα και το κινητό μου μέσα στο αυτοκίνητο για να αφήνει ίχνη. Ξεκινήσαμε λοιπόν και πήγαμε να πάρουμε τον Φ. για να ανεβούμε στην Αθήνα.

Το πιστόλι μου το έδωσαν ο Φ. και ο Α. το πρωί. Όταν φτάσαμε στην Αθήνα, πήγαμε κατευθείαν στην Πετρούπολη, όπου ο Α. είχε κανονίσει να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, ένα γκρι Porsche Cayenne που δεν θυμάμαι τις πινακίδες του. Φτάσαμε λοιπόν στο μέρος από όπου θα παίρναμε το αυτοκίνητο και ο Α. πάρκαρε το αυτοκίνητό του.

Ο Α. και ο Φ. πήγαν να κάνουν τις διαδικασίες για να νοικιάσουν το αμάξι και εγώ έμεινα στο Peugeot. Όταν τελείωσαν, ήρθαν εκεί που είχαμε παρκάρει το Peugeot. Αν θυμάμαι καλά, ο Α. πήρε από πορτμπαγκάζ έναν πράσινο σάκο που είχε μέσα το όπλο και ρούχα μπήκαμε όλοι στο Porsche. Εγώ για να μην φαίνομαι, κάλυψα το σώμα και το κεφάλι μου με μια κουβέρτα και έτσι βγήκα από το ένα αυτοκίνητο και μπήκα στο άλλο.

Από εκεί πήγαμε κατευθείαν στο Χαϊδάρι γιατί ήξερα από τη Ν ότι έχουν μαζί με τον PRZEMEK και τα παιδιά μια συνεδρία με την παιδοψυχολόγο ώστε να βελτιωθεί η σχέση των παιδιών με τον PRZEMEK. Όταν φτάσαμε εκεί δεν πρόλαβα τον PRZEMEK και έτσι μίλησα στο κινητό μαζί με τον γιο μου τον Α για να δω που βρίσκεται η Ν με τα παιδιά και τον PRZEMEK.

Αν θυμάμαι καλά τον πήρα από το κινητό του Α. και μιλήσαμε μέσω Signal. Ο Άγ. μου είπε ότι η Ν. μαζί με τα παιδιά μετά τον ψυχολόγο θα επέστρεφαν στο σπίτι μας και μετά από λίγο θα πήγαινε και ο PRZEMEK για να πάρει τα παιδιά. Έτσι φύγαμε με το Porsche και πήγαμε στην Αγία Παρασκευή και παρκάραμε το αυτοκίνητο στην οδό Ειρήνης όπου βρίσκεται το σπίτι.

Η ώρα πρέπει να ήταν κατά της 15:00 ́ ώρα. Μάλιστα λίγο πριν φτάσουμε μίλησα πάλι με τον γιο μου τον Α. και τον ρώτησα αν έφτασαν η Ν με τα παιδιά και τον PRZEΜΕΚ. Περίπου την 16:00 ́ ώρα είδα τον PRZEMEK να περπατάει προς το σπίτι με τα πόδια. Τότε είπα στον Α. να μετακινήσει το Porsche. Αυτός ξεκίνησε και έστριψε δεξιά στην Γιαβάση. Σε όλο αυτό το ταξίδι, οδηγός του Porsche ήταν ο Α. και ο Φ. συνοδηγός. Εγώ καθόμουν στα πίσω καθίσματα. Όταν είδα τον PRZEMEK, έβγαλα από τον σάκο το όπλο, το όπλισα και κατέβηκα από το αυτοκίνητο.

Ο Φ. και ο Α. μόλις με είδαν μου είπαν να μην κάνω μαλακία αλλά εγώ απλά κατέβηκα από το αυτοκίνητο και πήγα προς τον PRZEMEK. Τον πλησίασα και τον πυροβόλησα κάποιες φορές αλλά δεν θυμάμαι πόσες. Ενώ είχαμε κανονίσει να με περιμένουν ο Α. και ο Φ., αυτοί μόλις με είδαν να πυροβολώ τον PRZEMEK, έφυγαν και με παράτησαν εκεί.

Εγώ ξεκίνησα να περπατάω και μετά από λίγο έβγαλα το μπουφάν που φορούσα και το πέταξα σε ένα κάδο. Εκεί πέταξα και το όπλο. Ήμουν σε σοκ. Αφού περπάτησα αρκετά, δεν θυμάμαι ακριβώς τους δρόμους πήρα ένα ταξί και πήγα στο Τολό. Εκεί βρήκα τον φίλο μου τον Γ. και μετά πήγα στα Ίρια στον φίλο μου τον Γι. τον Δ.

Την επόμενη μέρα γύρισα στην Αθήνα. Ξέρω ότι αυτό που έκανα ήταν τρομακτικό και είμαι πολύ στεναχωρημένος. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Ζητώ και πάλι συγγνώμη. Όλα τα έκανα για τη Ν και τα παιδιά μας για να έχουμε μια φυσιολογική ζωή χωρίς προβλήματα. Κάτι άλλο δεν έχω να σας πω τώρα.»

16χρονος ανάμεσα στους 5 συλληφθέντες - Οι κατηγορίες

Οι 5 κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την απολογία τους για τη δολοφονία του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, που έγινε στις 4 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή, την οποία φαίνεται να «παρήγγειλε» η πρώην σύζυγος του θύματος στον νυν σύντροφό της, που είναι ο δράστης του εγκλήματος.

Οι πέντε οδηγήθηκαν μετά τις 10:00 στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να εμφανιστούν στον εισαγγελέα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε να αναλύει πώς στήθηκε η φονική ενέδρα στον 43χρονο, πλησίον του σπιτιού τής πρώην συζύγου. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Στην Ανακρίτρια Ανηλίκων οι απολογίες των 5 - Ανάμεσά τους είναι ένας 16χρονος

Σημειώνεται πως στην Ανακρίτρια Ανηλίκων θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του καθηγητή από την Πολωνία αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεση του εγκλήματος.

Η πρώην σύζυγος του 43χρονου καθηγητή, που φέρεται να είναι ηθικός αυτουργός του εγκλήματος, ο νυν σύντροφός της, που είναι ο φυσικός αυτουργός και οι τρεις αλλοδαποί συνεργοί τους, θα οδηγηθούν τη Δευτέρα το πρωί ενώπιον της 2ης Ανακρίτριας Ανηλίκων για τις απολογίες τους, καθώς ένας εκ των συνεργών είναι ανήλικος. Πρόκειται για 16χρονο, με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος μαζί με συμπατριώτη του, 21 ετών, φέρονται να μετέφεραν τον δράστη στο σημείο του εγκλήματος.

Η έξοδος των συλληφθέντων από τη ΓΑΔΑ:

Η άφιξη των συλληφθέντων στην Ευελπίδων:

Η δικογραφία περιέχει, σύμφωνα με πληροφορίες, την ομολογία του φυσικού αυτουργού ότι πυροβόλησε τον καθηγητή, καθώς και αυτές των τριών αλλοδαπών που τον βοήθησαν να εκτελέσει το έγκλημα. Οι τρεις συνεργοί στη δολοφονία, με συγκεκριμένο ρόλο ο καθένας, φέρονται να αποδέχονται τη συμμετοχή τους, ισχυριζόμενοι, ωστόσο, πως δεν γνώριζαν τις προθέσεις του δράστη του εγκλήματος. Η γυναίκα του 43χρονου θύματος φαίνεται να μην αποδέχεται τις κατηγορίες και να υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Οι κατηγορίες

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που για μεν τον δράστη της δολοφονίας αφορά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, την πρώην σύζυγο της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία και τους τρεις αλλοδαπούς της συνέργειας στην εκτέλεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής της 4ης Ιουλίου στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, με τραύματα από σφαίρες στο θώρακα και το λαιμό.

Ο δράστης φορώντας χειρουργική μάσκα, πλησίασε πεζός τον 43χρονο και τον πυροβόλησε. Οι αστυνομικοί συνέλλεξαν 5 κάλυκες από το τόπο του εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

