Την πρώην σύζυγο του Πολωνό καθηγητή δείχνει ως ηθικό αυτουργό του εγκλήματος στην Αγία Παρασκευή ο Βούλγαρος συνεργάτης του ανθρώπου που δολοφόνησε τον Πολωνό άνδρα στις αρχές του Ιουλίου, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στις αρχές.

Όπως ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του, ο δράστης και νυν σύντροφος της γυναίκας, ενάμιση μήνα πριν από το φονικό είχε πάει να τον συναντήσει, ζητώντας να του βρει ένα όπλο με πρόθεση όχι να σκοτώσει αλλά να τρομάξει ή να απειλήσει τον Πολωνό καθηγητή, τον οποίο τον παρουσίασε ως βιαστή.

Ο Βούλγαρος, ο οποίος μένει στο Ναύπλιο και εργάζεται στο Τολό, παραδέχτηκε την εμπλοκή του στη δολοφονία αφού όπως είπε τη μέρα του φόνου παρείχε στο δολοφόνο του Πολωνού καθηγητή κάλυψη κάνοντας βόλτες στο Ναύπλιο με το κινητό του δράστη.

Όσον αφορά το όπλο, όπως είπε το πήρε από έναν γνωστό του που διατηρεί κατάστημα καφέ στο Χαϊδάρι.

«Μου είπε ότι ψάχνει για όπλο γιατί φοβόταν τον Πολωνό»

«Ξέρω ότι έχει γίνει φόνος και ότι τον έχει κάνει ο Χ.Δ. Και τον βοήθησα κι εγώ σε ορισμένα πράγματα. Εγώ δουλεύω στο Τολό και γνώρισα τον Χ.Δ. μέσω ενός φίλου αστυνομικού. Κάναμε παρέα όποτε ερχόταν στο Ναύπλιο. Όταν τον γνώρισα είχε σχέση μια άλλη κοπέλα. Τώρα είναι με αυτή την Ν. που είναι χωρισμένη με δύο παιδιά, με αυτόν τον Πολωνό που πέθανε. Ήθελε λέει να πάρει τα παιδιά στο εξωτερικό. Γι’ αυτό έγιναν όλα» είπε αρχικά στην κατάθεσή του ο Βούλγαρος.

«Πριν 1,5 μήνα περίπου ήρθε με τον γιο του στο Ναύπλιο με το αυτοκίνητο της Ν. Μου είπε ότι ψάχνει για όπλο γιατί φοβάται τον Πολωνό. Με ρώτησε αν μπορώ να βρω και του είπα όχι. Λίγες μέρες μετά μου είπε πως θα μπορούσε να το βρει από έναν τύπο που έχει καφέ στο Χαϊδάρι. Κάποια στιγμή σε βιντεοκλήση μου είπε πως βρήκε αυτό που έψαχνε, χωρίς να πει συγκεκριμένα τι» πρόσθεσε και συνεχίζοντας αποκάλυψε πως λίγες ημέρες μετά, του έδειξε το όπλο ο δράστης.

«Κάποιο βράδυ στο λιμάνι του Τολού, μας έδειξε το πιστόλι που είχε κρυμμένο στο αυτοκίνητο σε μια εργαλειοθήκη. Μου το έδωσε για να το δώσω στον Α. Μαζί με τον Α. θα βοηθούσε και ο Flavio. Πήραν λεφτά από τον Χρήστο μπροστά. Μετά ο Α. πήγε το πιστόλι στο σπίτι ενός φίλου μας, του Σ. Εκεί έμεινε και ο Flavio. Συναντηθήκαμε στο Ναύπλιο και ο Χ.Δ φεύγοντας (για την Αθήνα) άφησε το κινητό του στο αυτοκίνητο του Α. και μου ζήτησε να κάνω καμιά βόλτα με το αμάξι ώστε να αφήσει στίγμα το κινητό όσο αυτός θα ήταν στην Αθήνα. Το έκανα ως τις 2 παρά, γιατί δούλευα. Άφησα το αυτοκίνητο και το κινητό έξω από ένα ξενοδοχείο. Ο Χ.Δ είχε φέρει δύο άλλα κινητά από την Αθήνα για να τα χρησιμοποιήσουν όταν θα έκαναν τη δουλειά».

«Αν κάτι δεν πήγαινε καλά, να βοηθούσε η Ν. γιατί αυτή το οργάνωσε όλο αυτό»

Στη συνέχεια περιέγραψε την στιγμή που τον είδε μπροστά του στο Ναύπλιο, το απόγευμα μετά τον φόνο.

«Στις 19:00 ήρθε ο Χρήστος. Ήταν λες και τον είχε δει φάντασμα. Δεν φορούσε μπλούζα, ήταν ξυπόλητος και κρατούσε μαύρα παπούτσια στο χέρι. Μου είπε ότι γύρισε με ταξί. Πήρε πρώτα λεωφορείο ως στην Ομόνοια και από εκεί με άλλο λεωφορείο στο Χαϊδάρι στο μαγαζί του Ν. (που του έδωσε το όπλο) και αυτός του κάλεσε ταξί για το Ναύπλιο. Το πιστόλι και τα ρούχα του τα πέταξε σε κάδο κοντά στο σημείο του φόνου. Αφού μου τα είπε όλα πήγαμε στο διπλανό μαγαζί που δουλεύω και πήρε ρούχα. Την επόμενη μέρα πέταξε το κινητό του στα σκουπίδια» ανέφερε στους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως ο δράστης του εξομολογήθηκε πως η πρώην σύζυγος του θύματος, ήταν πίσω από τον φόνο.

«Πήρα για όλο αυτό 1.000 ευρώ. Αφού έγινε ό,τι έγινε, μας είπε και στα άλλα δύο παιδιά ότι θα μας έδινε 40-50.000 ευρώ να τα μοιραστούμε και ότι αν κάτι δεν πήγαινε καλά, να βοηθούσε η Ν. γιατί αυτή το οργάνωσε όλο αυτό. Πίστευα ότι θα τον απειλούσε όχι ότι θα τον σκοτώσει. Πραγματικά, λυπάμαι. Νομίζω ότι στα άλλα δύο παιδιά είπε ότι θα πήγαινε να βρει έναν βιαστή κι έτσι τους έπεισε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η 43χρονη οικονομολόγος, παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία, εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή της στη δολοφονία του πρώην συζύγου της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.