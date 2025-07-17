Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτηξς όλοι οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, που έγινε στις 4 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή.

Η πρώην σύζυγος του θύματος κατηγορείται ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του και ο νυν σύντροφός της ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, 3 ακόμα άτομα, δύο αλβανικής καταγωγής και ένας βουλγαρικής φέρεται να βοήθησαν τον δράστη και κατηγορούνται για συνέργεια. Αυτοί, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, μετέφεραν τον δράστη στον τόπο του εγκλήματος.

Η έξοδος των συλληφθέντων από τη ΓΑΔΑ:

Η άφιξη των συλληφθέντων στην Ευελπίδων:

Οι τέσσερις άνδρες φέρεται να έχουν ομολογήσει στις Αρχές και να έχουν περιγράψει τον ρόλο που είχαν ο καθένας στην εκτέλεση του εγκλήματος, ωστόσο η πρώην σύζυγος του καθηγητή φέρεται να αρνείται ακόμα τις κατηγορίες, αν και σε βάρος της υπάρχουν σημαντικά στοιχεία.

Στο ερώτημα γιατί δολοφονήθηκε ο 43χρονος, πληροφορίες αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν μετά από απόφαση δικαστηρίου που επέτρεπε στον καθηγητή να παίρνει τα δύο παιδιά του στο εξωτερικό.

Η πρώην σύζυγος φέρεται να συζητούσε με τον σύντροφό της τρόπο να δώσουν λύση στο ζήτημα, ενώ προκύπτει πως μεταξύ τους εκτός από την επιμέλεια των παιδιών, τους χώριζε και μία διαμάχη για οικονομικές διαφορές που είχαν από δύο εταιρείες που είχαν στήσει μαζί στην Αμερική, όταν ήταν ζευγάρι.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής της 4ης Ιουλίου στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, με τραύματα από σφαίρες στο θώρακα και το λαιμό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο δράστης, που προκύπτει πως είναι ο νυν σύντροφος της πρώην συζύγου του 43χρονου, φορώντσς χειρουργική μάσκα, πλησίασε πεζός τον 43χρονο και τον πυροβόλησε. Οι αστυνομικοί συνέλλεξαν 5 κάλυκες από το τόπο του εγκλήματος.



