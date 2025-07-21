Μετανιωμένος και κλαίγοντας βρέθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 35χρονος εκτελεστής του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, ο οποίος απολογήθηκε πρώτος από τους πέντε κατηγορούμενους για την δολοφονία.

Ο σύντροφος της 43χρονης κατηγορουμένης ως ηθικής αυτουργού στη δολοφονία του πρώην συζύγου της επανέλαβε όσα είχε πει και προανακριτικά, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για το έγκλημα, το οποίο, όπως είπε, διέπραξε για «να λυτρωθεί» η οικογένειά του από το θύμα.

Επανέλαβε επίσης πως η 43χρονη σύντροφός του δε γνώριζε απολύτως τίποτα για το σχέδιό του να εξοντώσει τον πρώην σύζυγό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος είπε στη δικαστική λειτουργό, κλαίγοντας, πως έχει μετανιώσει για την πράξη του, ενώ κάποια στιγμή η απολογία διακόπηκε για λίγο καθώς ο κατηγορούμενος κατέρρευσε.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του 23χρονου οδηγού του οχήματος που νοίκιασαν οι κατηγορούμενοι για να ακολουθήσουν τη διαδρομή του θύματος μέχρι το σημείο του εγκλήματος, στο οποίο επέβαιναν ο δράστης και ακόμα ένας κατηγορούμενος.

Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθούν στη συνέχεια οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι ως συνεργοί στη δολοφονία και τελευταία αναμένεται να απολογηθεί η 43χρονη κατηγορούμενη ως ηθικός αυτουργός, η οποία αρνείται ότι έχει εμπλοκή στη δολοφονία του καθηγητή με τον οποίο είχε δίδυμα ανήλικα παιδιά. Η γυναίκα φαίνεται ότι ενώπιον της δικαστικής λειτουργού θα εμμείνει στη θέση της και θα δηλώσει πως επιθυμία της είναι να βρεθεί με τα παιδιά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.