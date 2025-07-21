Σήμερα, Δευτέρα, πρόκειται να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 43χρονου Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, έπειτα από προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν.

Για την υπόθεση κατηγορούνται η 43χρονη πρώην σύζυγος του καθηγητή, η οποία διώκεται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία και για συνέργεια, ο 35χρονος σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός, καθώς και άλλα 3 άτομα που κατηγορούνται ότι ήταν συνεργοί στη δολοφονία του Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, ένας εκ των οποίων είναι 16 ετών. Σημειώνεται, ότι ο 35χρονος τα πήρε όλα επάνω του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν το φως στη δημοσιότητας ο κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονία, παρότι είχε φτιάξει ένα σχέδιο, τελικά αστοχίες, κενά και αδυναμίες πρόδωσαν το σχέδιο της «κατά παραγγελίας δολοφονίας» όπως την χαρακτηρίζουν έμπειρα στελέχη της αστυνομίας.

Οι φωτογραφίες που «καίνε» την πρώην σύζυγό του

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το έγκλημα το οποίο «καίνε» την πρώην σύζυγο του Πολωνού καθηγητή παρά το γεγονός ότι η ίδια αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Πιο συγκεκριμένα, ο 35χρονος σύντροφός της μετά τη δολοφονία του καθηγητή εξαφάνισε το κινητό του και έκλεισε τα κοινωνικά του δίκτυα, ενώ εμφανίστηκε στο Ανθρωποκτονιών για να δηλώσει στις Αρχές ότι έχασε τη συσκευή. Φέρεται να το έκανε αυτό, καθώς την ίδια την ημέρα της δολοφονίας οι αξιωματικοί είχαν κατάσχει το τηλέφωνο της 43χρονης πρώην συζύγου.

Σε αυτήν την ενέργεια είχαν προβεί οι Αρχές, επειδή είχαν υποψίες για το τι μπορεί να είχε συμβεί και με εισαγγελική διάταξη είχαν ζητήσει να τους παραδώσει το κινητό τηλέφωνο.

Να σημειωθεί ότι στο τηλέφωνο της 43χρονης πρώην συζύγου του Πολωνού καθηγητή εντοπίστηκαν δύο φωτογραφίες του θύματος από τη στιγμή που οι δυο τους αποχωρούσαν από τον παιδοψυχολόγο, όπου είχαν συνάντηση με τα παιδιά, λίγο πριν τη δολοφονία του 43χρονου. Βρέθηκε, επιπλέον, ένας χάρτης, το στίγμα δηλαδή με τη διεύθυνση της κατοικίας της πρώην συζύγου, εκεί που θα κατευθυνόταν το θύμα.

Οι Αρχές εικάζουν πως η 43χρονη έστειλε τις φωτογραφίες του θύματος και στίγμα με το σπίτι της σε κάποιον.

