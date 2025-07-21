«Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι συμπολίτες μας με αναπηρία μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα για την προσβασιμότητα που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία. Ποσό επιχορήγησης έως και 14.500 ευρώ, με 50% προκαταβολή, θα λάβουν 2.500 δικαιούχοι για να πραγματοποιήσουν κατασκευαστικές παρεμβάσεις στην κατοικία, στους κοινόχρηστους χώρους της ή και στον χώρο εργασίας τους» δήλωσε σήμερα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Για το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ' οίκον», η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε: «Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στην κύρια κατοικία, τον επαγγελματικό χώρο και τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να αξιοποιήσει τα χρήματα συνδυαστικά και στους τρεις χώρους. Η προσβασιμότητα για τα Άτομα με Αναπηρία είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ανοιχτής και συμπεριληπτικής κοινωνίας».

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

- τεχνικές εργασίες διαμόρφωσης,

- εγκατάσταση ραμπών και αναβατορίων,

- τοποθέτηση αυτοματισμών και ειδικού εξοπλισμού, καθώς και

- την αμοιβή μηχανικού για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης των εργασιών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης φτάνει έως και τα 14.500 ευρώ, 12.000 ευρώ για κινητική αναπηρία, 5.000 ευρώ για αισθητηριακή αναπηρία και 14.500 ευρώ για συνδυασμό κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας.

Οι δικαιούχοι

Σχετικά με τους δυνητικά ωφελούμενους του προγράμματος είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ατομικό εισόδημα έως 60.000 ευρώ.

Η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων μεγαλώνει, ταυτόχρονα, τη δυνατότητα στα Άτομα με Αναπηρία να ενταχθούν στο «Προσβασιμότητα κατ' οίκον». Με αυτόν τον τρόπο η πλατφόρμα θα γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στις ανάγκες προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία και την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τις απαραίτητες παρεμβάσεις σε κατοικίες και χώρους εργασίας.

«Ακόμα και αν έχουμε από τα υψηλότερα, αν όχι το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη, η στέγαση παραμένει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για το ελληνικό νοικοκυριό. Και για την αντιμετώπιση του στεγαστικού δεν υπάρχει ένα μέτρο ή ένα μαγικό ραβδί που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Έχουμε, λοιπόν, πάνω από 43 διαφορετικά μέτρα, συνολικού προϋπολογισμού 6,5 δισ. ευρώ, που το ένα ή το άλλο ή και συνδυαστικά αποτυπώνουν την πολιτική για προσιτή στέγαση», τόνισε η υπουργός.

Η επιστροφή του ενός ενοικίου από τον Νοέμβριο του 2025 που αφορά πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και στα Άτομα με Αναπηρία κάθε Νοέμβριο, το πρόγραμμα Σπίτι Μου ΙΙ, το επίδομα των 200 ευρώ που θα δίνεται στους δημόσιους λειτουργούς που μετατίθενται σε νησιά, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ανήκουν στο πλέγμα των μέτρων για το στεγαστικό, όπως σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης στον Έβρο: «Ενισχύουμε, άμεσα, με μια σημαντική οικονομική βοήθεια 10.000 ευρώ, όσους αποφασίσουν να μετεγκατασταθούν και να μείνουν πάνω από δύο χρόνια στους Δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου, Διδυμοτείχου. Ενώ η χρηματική επιδότηση που δίνεται από το κράτος έχει σχέση και με το πλήθος του νοικοκυριού το οποίο πηγαίνει για μετεγκατάσταση. Εντός της εβδομάδας ανοίγει για αιτήσεις και αυτή η πλατφόρμα. Ξεκινάμε με αυτή τη χρηματική επιδότηση και θα δούμε σε ποιες άλλες περιοχές μπορούμε να την επεκτείνουμε για να βοηθήσουμε, με στοχευμένες πολιτικές αποκέντρωσης, στο στεγαστικό και στο δημογραφικό ζήτημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.