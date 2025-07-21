Εκατοντάδες ξένοι τουρίστες - που ταξίδεψαν από όλα τα μέρη της γης για να δουν την Ακρόπολη - αψήφησαν σήμερα τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ανεβήκαν στον Ιερό Βράχο για να θαυμάσουν από κοντά τη μνημείο.

Εφοδιασμένοι με ομπρέλες, καπέλα και νερά, οι ξένοι επισκέπτες δεν πτοήθηκαν από τον καύσωνα που ξεκινά και επισκέφτηκαν την Ακρόπολη, καθώς οι περισσότεροι δεν θα είχαν άλλη ευκαιρία.

Δείτε ενδεικτικές φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

