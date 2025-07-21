Δολοφονία Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή: Αθώα θα δηλώσει η πρώην σύζυγος

Ενώπιον της ανακρίτριας Ανηλίκων θα απολογηθούν σήμερα οι πέντε κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 43χρονου Πολωνού καθηγητή στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ, στις 4 Ιουλίου στο Μαρούσι, ηθικός αυτουργός της οποίας θεωρείται η πρώην σύζυγος του θύματος, με δράστη τον σύντροφό της.

Με τον 35χρονο σύντροφό της να έχει ομολογήσει πως εκείνος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον Πολωνό καθηγητή και τους τρεις συνεργούς - ένας εκ των οποίων ανήλικος - στη δολοφονία να παραδέχονται τον ρόλο που διαδραμάτισαν, το ενδιαφέρον των δικαστικών αρχών στρέφεται στους ισχυρισμούς που θα προβάλει η 43χρονη πρώην σύζυγος, η οποία αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος δράστης της δολοφονίας φαίνεται να έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την εγκληματική πράξη, «απαλλάσσοντας» την 43χρονη γυναίκα από κάθε εμπλοκή.

Φέρεται επίσης να έχει πει ότι οι τρεις συνεργοί του, δεν γνώριζαν πως βοηθούν να διαπραχθεί δολοφονία, καθώς τους είχε πει ότι επρόκειτο να εκφοβίσουν τον 43χρονο. Στις δικές τους ομολογίες οι κατηγορούμενοι συνεργοί, υποστηρίζουν πως δεν ήξεραν ότι ο 35χρονος θα έστηνε ενέδρα θανάτου στο θύμα. Όσον αφορά την συγκατηγορούμενή τους, φαίνεται να της αποδίδουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Η 43χρονη αρνείται όσα της καταλογίζονται. Σύμφωνα με τον συνήγορο της Αλέξανδρο Πασιατά: «Η εντολέας μου δηλώνει αθώα και ξέρει ότι αυτό θα αποδειχθεί και στην κύρια ανάκριση και σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία».

Η οικογένεια του θύματος θα εκπροσωπηθεί από τον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο σύμφωνα με τον οποίο, πλην της δήλωσης υποστήριξης της κατηγορίας στην ανακρίτρια, η οικογένεια θα εκκινήσει τις διαδικασίες για την επιμέλεια των ανήλικων δίδυμων παιδιών του καθηγητή και της πρώην συζύγου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

