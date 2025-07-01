Σ. Ζαχαράκη: Μέχρι τις 17 Ιουλίου συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό - Τέλη Ιουλίου θα ξέρουμε τις βάσεις

«Μέχρι τις 17 Ιουλίου συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό και τέλη Ιουλίου θα ξέρουμε τις βάσεις», σημείωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΕΡΤΝews σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Σχετικά με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, ανέφερε ότι «οι αιτήσεις που έγιναν από τα ξένα πανεπιστήμια αξιολογούνται μία προς μία σε δύο επίπεδα. Πρώτα από όλα η πιστοποίηση του μητρικού πανεπιστημίου και αμέσως μετά ξεκινάει η έγκριση πιστοποίησης των προγραμμάτων».

«Περιμένουμε μέχρι τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου την αρχική έγκριση και έπειτα η Ανεξάρτητη Αρχή θα μας πει ποια από αυτά τα προγράμματα κρίνει ότι μπορούν να ξεκινήσουν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025», πρόσθεσε.

