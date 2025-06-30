Για τις 2 Ιουλίου διακόπηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη του 40χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου το θύμα πήγε να ζητήσει βοήθεια το βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024.

Η διαδικασία οδηγήθηκε σε διακοπή λόγω της απουσίας, για σοβαρούς λόγους υγείας, ενός ενόρκου ο οποίος αντικαταστάθηκε.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε την πρόταση της Εισαγγελέως της Έδρας που ζήτησε διακοπή της συνεδρίασης για λόγους ανωτέρας βίας. Είναι η δεύτερη διακοπή της δίκης η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου και είχε διακοπεί για σήμερα.

Ένταση στη δικαστική αίθουσα όταν μπήκε ο δράστης

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα υπήρξε ένταση κατά τη μεταγωγή του κατηγορούμενου τον οποίο μετέφερε στο εδώλιο ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Ο Θανάσης Γρίβας, πατέρας της Κυριακής, όταν είδε τον άνθρωπο που μαχαίρωσε θανάσιμα το παιδί του, άρχισε να φωνάζει «Καλώς τον! Τσόγλανε».

Με οργή για τους ισχυρισμούς του 40χρονου ότι δεν θυμάται τι ακριβώς έγινε έξω από το Τμήμα, ο κ. Γρίβας του είπε: «και για επιλεκτική μνήμη θα μας πεις; Καμία αυτοκτονία θα μας πεις;». Κοιτώντας τον στα μάτια ο πατέρας φώναξε: «για ζήτα μου συγγνώμη ρε».

Την ίδια στιγμή πολλοί από το ακροατήριο σχολίαζαν δυνατά ότι ο δράστης της δολοφονίας «Από μόνος του έπρεπε να εξαφανιστεί. Η Κυριακή δεν ξαναγυρνάει πίσω, τη σταμάτησε στα 27 της χρόνια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

