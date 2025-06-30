Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα το μεσημέρι ο 32χρονος άνδρας που συνελήφθη για το άγριο μαχαίρωμα ενός 35χρονου τα ξημερώματα της Κυριακής σε πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή, στη Λέσβο.

Το περιστατικό συνέβη στις 6.30 το πρωί, στη διάρκεια του συνεχιζόμενου από το Σάββατο «πανηγυριού του ταύρου» όταν, για άγνωστο λόγο, ξέσπασε καβγάς μεταξύ των 2 αντρών.

Ο θύτης μαχαίρωσε 18 φορές το θύμα με μανία στο πρόσωπο, στο θώρακα και στα πλευρά.

Ο 35χρονος με καταγωγή από την Καλλονή μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 32χρονος δράστης με καταγωγή από την Άργενο αρχικά το έσκασε, αλλά αργότερα την ίδια μέρα παραδόθηκε στην αστυνομία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Φωτ. αρχείου



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.