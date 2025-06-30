Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον χειριστή του κανό

Συνεχίζεται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (30/6) η επιχείρηση εντοπισμού του άνδρα που αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής (29/6), στην περιοχή του όρμου Δαμνόνι, νότια του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας φέρεται να έκανε κανό, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο των λουόμενων.

Στο σημείο σήμερα επιχειρούν από θαλάσσης δύο σκάφη του λιμενικού καθώς και μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των Αρχών για τον εντοπισμό του άνδρα.

Πηγή: skai.gr

