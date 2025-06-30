Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια, οι 39 συλληφθέντες για την υπόθεση των δύο κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας, την εξάρθρωση των οποίων ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η ΕΛ.ΑΣ.

Η διαδικασία των απολογιών διήρκησε τέσσερις ημέρες με τους εμπλεκόμενους να προσέρχονται ανά ομάδες στο γραφείο της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι δύο φερόμενοι «αρχηγοί» των κυκλωμάτων, στους οποίους, εκτός από τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, στον καθένα.

Τα δύο παραπάνω πρόσωπα, ένας 66χρονος κι ένας 43χρονος, φαίνεται να αγόραζαν αρχαιότητες, προερχόμενες από λαθρανασκαφές και τις εξήγαγαν στο εξωτερικό όπου τις πουλούσαν σε οίκους δημοπρασιών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι δύο εγκληματικές ομάδας διέθεταν «μεσάζοντες» που εκτιμούσαν την αξία των αρχαίων ευρημάτων, κυρίως νομισμάτων, τα επιδείκνυαν στους υποψήφιους αγοραστές (είτε δια ζώσης είτε μέσω φωτογραφιών), ενώ αναλάμβαναν να φέρουν σε επαφή τις δύο πλευρές, κατόχους και ενδιαφερόμενους, για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

Η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν έρευνας που διεξήγαγε, από τον Οκτώβριο του 2023, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων με κωδικοποιημένες εκφράσεις.

Για παράδειγμαQ

- η παράνομη αρχαιολογική έρευνα λεγόταν «βόλτα για σπαράγγια ή ψάρεμα», ενώ

- με τις λέξεις «βύσματα, στριφώνια, παξιμάδια, τρακτέρ, γιαούρτια, τσίπουρο, ψάρια κ.ά.» αποκαλούνταν οι αρχαιότητες.

- Όταν επρόκειτο να γίνει ταξίδι στο εξωτερικό έλεγαν «πάμε στα κορίτσια», ενώ «άσπρα» έλεγαν τα ασημένια νομίσματα, «κίτρινα» τα χρυσά, «πράσινα» ή «κόκκινα» τα χάλκινα.

Στην ίδια δικογραφία βρίσκεται επίσης ένας αρχαιοφύλακας, υπάλληλος σε Εφορεία Αρχαιοτήτων που εμφανίζεται διατεθειμένος να διαπραγματευτεί την πώληση αρχαιότητας την οποία είχε αφαιρέσει παράνομα, όπως επίσης ένας σωφρονιστικός υπάλληλος (εκ τω συλληφθέντων) που στις συνομιλίες μεσολαβεί για την αγοραπωλησία αρχαίου αντικείμενου (χωρίς να επιτυγχάνεται συμφωνία).

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, που όμως δε συνελήφθησαν, είναι και ένας οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου μέσω του οποίου το 66χρονο ηγετικό στέλεχος κατηγορείται ότι εξήγαγε αρχαία νομίσματα στη Γερμανία.

Στη συγκεκριμένη χώρα τα δύο κυκλώματα φαίνεται πως είχαν συνεργάτες, Έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, και μεταξύ αυτών έναν υπάλληλο σε οίκο δημοπρασιών με ποινικό παρελθόν στην Ελλάδα για αρχαιοκαπηλία.

Όσοι απολογήθηκαν στην ανακρίτρια αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Βασικός ισχυρισμός τους ήταν ότι επρόκειτο για συλλεκτικά νομίσματα και νόμιμες δημοπρασίες.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 1.800 αρχαιολογικά ευρήματα, εκ των οποίων τα 800 βρέθηκαν σε έρευνες στη Γερμανία. Ανάμεσα στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται πλήθος νομισμάτων διάφορων περιόδων και εκδόσεων, ζωόμορφα και ανθρωπόμορφα ειδώλια, καθώς και διάφορα αντικείμενα υπό μορφή αρχαίων προσωπείων και περικεφαλαίων. Μεταφέρθηκαν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για να εξεταστούν από αρμόδιους υπαλλήλους που θα αποφανθούν για την ακριβή αρχαιολογική τους αξία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

