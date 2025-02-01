Διοικητής ΠΑΓΝΗ για τον 3χρονο στον ΣΚΑΪ: Ο εγκέφαλός του δεν λειτουργεί - Εύχομαι να γίνει θαύμα

Μόνο σε ένα θαύμα ελπίζουν πλέον οι γιατροί για τον 3χρονο Άγγελο που κακοποιήθηκε βάναυσα από την μητέρα του και τον σύντροφό της, καθώς τα εγκεφαλικά τεστ που έγιναν έδειξαν πως δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χαλκιαδάκης, διοικητής του ΠΑΓΝΗ, στο οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση το μικρό αγόρι: «Όσα αποτελέσματα έχουμε, δυστυχώς δεν είναι καλά. Φαίνεται ότι ο εγκέφαλος του μικρού μας ασθενούς δεν λειτουργεί, τουλάχιστον από αυτές τις εξετάσεις τις οποίες έχουμε τα αποτελέσματα. Και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ κακό προγνωστικό σημείο. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα μήπως τυχόν γίνει κανένα θαύμα. Αλλά δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος».

Όπως αναφέρει ο διοικητής και «σήμερα είναι προγραμματισμένες εξετάσεις για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα». «Εύχομαι να γίνει το θαύμα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

