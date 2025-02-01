Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον Λαγανά Ζακύνθου.

Στην διασταύρωση για το Καλαμάκι, κάτω από άγνωστη αιτία που διερευνά η τροχαία Ζακύνθου, συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα. Από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων ένα νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του νησιού.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα και δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ ο δρόμος έκλεισε από την τροχαία.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ermisnews.gr, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μηχανή του ενός οχήματος το οποίο χτύπησε στη συνέχεια σε κολόνα της ΔΕΗ, εκσφενδονίστηκε δεκάδες μέτρα μακριά.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχαία Ζακύνθου.

Πηγή: skai.gr

