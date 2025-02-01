Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο οδηγός ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου το οποίο «έφυγε» εκτός δρόμου, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Εθνική Οδό Χαλκίδας- Νέας Αρτάκης

Το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς Αρτάκη έφυγε από την πορεία του, και έπεσε πάνω σε δέντρα, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του -ηλικίας 45 ετών περίπου- οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο σημείο έφτασε άμεσα για βοήθεια και η Ομάδα Διάσωσης Ευβοίας με τον επικεφαλής Σταύρο Τζιγιάννη.

Πηγή: skai.gr

