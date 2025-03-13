Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 20 άτομα, ενώ σημειώνεται πως η επιχείρηση διεξάγεται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Μετά το πέρας της επιχείρησης θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

