Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το διπλό φονικό που σημειώθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας το βράδυ της Κυριακής. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως ο δράστης της επίθεσης πιθανότατα είναι ανήλικος, ενώ μετέφερε και τη συζήτηση που είχε με το ένα θύμα, τον 70χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ, πριν τον πυροβολήσει θανάσιμα.

Όπως ανέφερε αρχικά η κυρία Δημογλίδου: «Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και πολύ περίεργη επειδή δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το εάν είχε απασχολήσει κάποιος στο παρελθόν αυτούς τους δύο ανθρώπους. Όντως υπήρχε κάποια επίθεση πριν από περίπου έναν μήνα κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με αεροβόλο όπλο. Είχε τραυματιστεί ελαφρά χωρίς να υπάρχει αναφορά στην αστυνομία ότι απειλούνταν είτε άμεσα είτε έμμεσα αυτός ή ο συνεργάτης του».

Σημείωσε πως «έχουμε αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες που μιλούν για ένα τουλάχιστον άτομο, νεαρής ηλικίας. Είναι πιθανό να είναι ανήλικος».

Οι αυτόπτες μάρτυρες μάλιστα μετέφεραν στην αστυνομία πως «είδαν ένα άτομο να τραυματίζει θανάσιμα τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να ακολουθεί τον επιστάτη και να τον πυροβολεί. Δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο έφτασε και διέφυγε από το σημείο. Είναι μια περιοχή που δεν μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί εύκολα βιντεοληπτικό υλικό», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Υπήρχε αρκετός κόσμος και υπάρχουν και μάρτυρες που άκουσαν και τη συζήτηση θύτη και θύματος. Έγινε μια πολύ μικρή συζήτηση. Ο δράστης ζήτησε χώρο να μείνει στο κάμπινγκ, ο ιδιοκτήτης του ανέφερε πως δεν υπάρχει διαθεσιμότητα και τον τραυμάτισε θανάσιμα», συνέχισε η κυρία Δημογλίδου, τονίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί η αιτία για το έγκλημα και ερευνάται εάν είχε συμβεί κάτι στο παρελθόν με τον δράστη και τα θύματα.

Οι αστυνομικοί αναζητούν προς το παρόν πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, κατέληξε.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως η διπλή δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, περίπου στις 20:30, με θύματα τον 70χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας και έναν φίλο του, επιστάτη της επιχείρησης, περίπου 60 ετών.

Άγνωστος δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον άγνωστο δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, πιθανότατα με μηχανή, σύμφωνα με μάρτυρες.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από περίοικους και όταν έσπευσαν στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν τους δύο άνδρες νεκρούς στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

