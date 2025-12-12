Εισαγγελέας για Χρυσή Αυγή: Είναι γνήσιο τέκνο του νεοναζισμού, εγκληματική οργάνωση

Της Έλενας Γαλάρη

Ως «γνήσιο τέκνο του νεοναζισμού» χαρακτήρισε την Χρυσή Αυγή η εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κατά την αγόρευσή της.

«Η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση που δρούσε για 30 χρόνια και μετεξελίχθηκε σε κόμμα, η οποία δεν είναι μπουλούκι ούτε συμμορία. Οι κατηγορούμενοι είναι θιασώτες της ναζιστικής Γερμανίας και του Χίτλερ. Η ναζιστική ιδεολογία είναι το κίνητρο της εγκληματικής δράσης που στέφεται κατά των αντιφρονούντων πολιτικά και των μεταναστών», είπε η εισαγγελέας της έδρας, χαρακτηρίζοντας την Χρυσή Αυγή, ως "κόμμα-βιτρίνα".

Η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι η Χρυσή Αυγή υπήρχε δομή με «διαρκή λογοδοσία των κατώτερων οργάνων στην κεντρική διοίκηση», προσθέτοντας ότι υπήρχε απευθείας επικοινωνία κατώτερων οργάνων με την κεντρική διοίκηση, παρακάμπτοντας κάποιο ενδιάμεσο όργανο. Κάτι τέτοιο απαγορευόταν ρητά, καθώς θα παρέκαμπτε το οργανόγραμμα, όλα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της κεντρικής διοίκησης. «Υπήρχε απόλυτη πειθαρχία στην ιεραρχία», τόνισε.

Σε δεύτερο βαθμό δικάζονται 42 κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους κατηγορούνται 18 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός και ακόμη 4 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Οι περισσότεροι καταδικασθέντες βρίσκονται εκτός φυλακής, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Μιχαλολιάκος.

Κατά την εισαγγελική αγόρευση παρών είναι μόνο ο έγκλειστος Ιωάννης Λαγός.

Παρόντες στη δίκη είναι οι γονείς του Παύλου Φύσσα, φίλοι και υποστηρικτές του μουσικού.

Η αγόρευση της εισαγγελέως συνεχίζεται.



Πηγή: skai.gr

