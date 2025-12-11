Της Έλενας Γαλάρη

Για μια ώρα παρέμειναν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στο διπλού φονικού στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του camping στη Φοινικούντα και ένας επιχειρηματίας οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Σε δήλωσή του ο συνήγορος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ της Φοινικούντας ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα.

«Είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ο,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος», είπε ο συνήγορός του Γιάννης Βέρρας.

Μετά την εκτέλεση του εντάλματος οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στην ανακρίτρια Καλαμάτα στην οποία και θα απολογηθούν.

Ο δικηγόρος του Γιάννης Βέρρας, λίγο πριν τις 11:00, αμέσως μετά την εκτέλεση του εντάλματος, δήλωσε: ​

«Δηλώνει έκπληκτος. Αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία εξεδόθη το ένταλμα και με ποια στοιχεία ακριβώς επεκτάθηκε η δίωξη στο πρόσωπο εκείνου και του φίλου του. ​Πράγματι, εκτελέσθηκε μόλις το ένταλμα. Αναμένουμε να δούμε πότε θα γίνει η μεταγωγή ενώπιον της κυρίας Ανακρίτριας, του φυσικού δικαστή των δύο αυτών κατηγορουμένων από χθες, όταν εξεδόθηκε το ένταλμα, προκειμένου να εξετάσουμε τη δικογραφία για να διαπιστώσουμε κατά πόσον ευσταθούν οι σε βάρος [τους] κατηγορίες. ​Η θέση όμως είναι ρητή και σαφής. Πρόκειται για μια άρνηση από την πρώτη στιγμή που τη δηλώνει. ​Δεν μπορώ να γνωρίζω και να τοποθετηθώ για κανένα στοιχείο της δικογραφίας, εφόσον έχω παντελή άγνοια για αυτή. ​Μόλις μου γνωστοποιηθούν τα έγγραφα της δικογραφίας, λάβουμε προθεσμία για την απολογία και μπορέσουμε να μελετήσουμε το αποδεικτικό υλικό, τότε θα μπορώ να είμαι σε θέση να έχω άποψη και να δω τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην κατηγορία αυτή, την οποία αρνείται ο εντολέας μου ιδιαιτέρως και κατηγορηματικά. ​Είναι άθλια [η ψυχολογική του κατάσταση] . ​Άθλια όπως οποιοσδήποτε θα είχε συλληφθεί μέσα σε μια νύχτα, ενώ από την πρώτη στιγμή είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών και οποτεδήποτε του ζητήθηκε, εμφανίστηκε αυτοβούλως ενώπιον του ανακριτικού υπαλλήλου»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.