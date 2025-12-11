Φονικό στη Φοινικούντα: Γιατί ο ιδιοκτήτης εκποιούσε την περιουσία

Η περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, και ιδιαίτερα η εκμετάλλευσή της ή η εκποίησή της, φαίνεται πως αποτελούσε ζήτημα που απασχολούσε έντονα τον ανιψιό του, κατηγορούμενο για την ηθική αυτουργία στη δολοφονία.

Ενδεικτικό του παραπάνω αποτελεί, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η πώληση ενός σπιτιού του δολοφονηθέντα στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 140.000 ευρώ, χρήματα πολύ λιγότερα σε σχέση με την τιμή στην οποία θα μπορούσε δυνητικά να πωληθεί ένα τέτοιο ακίνητο.

Το σπίτι απέχει μόλις 150 μέτρα από την είσοδο του κάμπινγκ και δεν είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο του δολοφονηθέντα που έχει εκποιηθεί καθώς, όπως γίνεται αντιληπτό ο κατηγορούμενος ανιψιός του τον τελευταίο καιρό προσπαθούσε να συγκεντρώσει ρευστό.

Οι κινήσεις αυτές ενδεχομένως αιτιολογούν το γιατί ο 68χρονος δολοφονηθείς, επιδίωκε να διευθετήσει άμεσα όλες τις διαδικαστικές εκκρεμότητες που αφορούσαν τη διαθήκη του, ώστε να μην παραμείνουν ανοιχτά ζητήματα για το τι θα συνέβαινε με τα περιουσιακά του στοιχεία μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής πάντως οι σχέσεις θείου ανιψιού φαίνονταν τυπικές, χωρίς να έχουν παρατηρηθεί έντονες αντιπαραθέσεις ή διαξιφισμοί.

Αρνείται τις κατηγορίες

Υπενθυμίζεται πως ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του camping και ένας επιχειρηματίας οδηγήθηκαν νωρίτερα στον εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης, για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό, που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Σε δήλωσή του ο συνήγορος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ της Φοινικούντας ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα.

«Είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος», είπε ο συνήγορός του Γιάννης Βέρρας.

