Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Σκότωσε με ξύλο τον θείο του και ένα ακόμη άτομο - Συνελήφθη ο δράστης

Εντοπίστηκε ένα μεγάλο ξύλο-δοκάρι το οποίο είχε αίματα και οι Αρχές εκτιμούν πως αυτό ήταν το «όπλο» της δολοφονίας - Άγνωστο παραμένει το κίνητρο της δολοφονίας

Δολοφονία στο Αίγιο

Του Μάκη Συνοδινού

Διπλή δολοφονία σημειώθηκε στο Αίγιο. Ο δράστης, 23 ετών, παραδόθηκε στις Αρχές αναφέροντας πως σκότωσε δύο άτομα και συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Τα θύματα είναι ο θείος και ο φίλος του θείου του, ηλικίας 64 και 44 ετών.

Άγνωστο παραμένει το κίνητρο της δολοφονίας, ωστόσο επιβεβαιώνονται οι αρχικές πληροφορίες που ήθελαν ο δράστης να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί. Από τη μέχρι τώρα έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε ένα μεγάλο ξύλο-δοκάρι το οποίο είχε αίματα και οι Αρχές εκτιμούν πως αυτό ήταν το «όπλο» της δολοφονίας.

Ο 23χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

