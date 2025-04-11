Σε περαιτέρω λεπτομέρειες προέβη η ΕΛΑΣ, αναφορικά με το διπλό φονικό σε περιοχή του Αιγίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα το μεσημέρι, στο Αίγιο, ο κατηγορούμενος μετέβη σε οικία συγγενικού του προσώπου, στο οποίο βρισκόταν και έτερος άνδρας, φιλικό πρόσωπο του τελευταίου και με τη χρήση μεταλλικού αντικειμένου (πόδι τραπεζιού), κατάφερε χτυπήματα στα κεφάλια των δυο ανδρών, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει θανάσιμα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας ενήργησαν άμεσες αναζητήσεις, με αποτέλεσμα να εντοπίσουν σε κοντινή απόσταση από τον τόπο του περιστατικού, τον κατηγορούμενο και να τον συλλάβουν, έπειτα από πεζή καταδίωξη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ο 23χρονος το 2022, είχε απασχολήσει για δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία σε βάρος του σχηματίστηκαν δικογραφίες αυτόφωρης διαδικασίας από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.