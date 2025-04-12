Σοκ έχει προκαλεί το διπλό άγριο έγκλημα που έγινε στο Αίγιο την Παρασκευή το πρωί, όπου 23χρονος δολοφόνησε με ένα σιδερένιο πόδι τραπεζιού τον 64χρονο θείο του και έναν 34χρονο φίλο του, μέσα στην οικία του συγγενούς του.

Ο δράστης, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στο τμήμα και στα κρατητήρια οι αστυνομικοί μίλησαν μαζί του και του εξήγησαν τι έχει συμβεί με τον ίδιο να απορεί. «Σκότωσα εγώ κάποιον; Δεν ξέρω τι είναι αυτά που μου λέτε». Όταν του εξήγησαν με κάθε λεπτομέρεια τι έχει συμβεί απάντησε «Δεν είχα πάρει τα χάπια μου».

Ο 23χρονος εισέβαλε στο σπίτι του θείου του, ξέσπασε καβγάς και ο νεαρός σε έξαλλη κατάσταση έσπασε το τραπέζι της κουζίνας. Με το σιδερένιο πόδι του τραπεζιού επιτέθηκε με μανία στους δύο άνδρες που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Μετά το διπλό φονικό ο 23χρονος προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς που μόλις είχαν φτάσει στο σημείο.

Είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρική κλινική

Για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος κάνουν λόγο οι συγγενείς.

Ο δράστης είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ενώ δύο φορές μέλη της οικογένειάς του είχαν κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Συγγενής του δράστη ανέφερε:

«Ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί το παιδί έχει από χρόνια ψυχολογικά προβλήματα. Είχε μπλέξει και με παρέες στο Αίγιο και έκανε χρήση ουσιών. Είχε νοσηλευτεί πολλές φορές στο Ρίο. Ο πατέρας του είχε κρεμαστεί. Του έκαναν bullying στο σχολείο. Και ο παππούς και η γιαγιά του έχουν ”φάει” πολύ ξύλο. Αποκλείεται να έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή. Είχε ξεκινήσει από χασίς και στη συνέχεια έκανε χρήση κοκαΐνης. Με το θείο του έκαναν παρέα και δεν είχαν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Το παιδί έπρεπε να ήταν σε ψυχιατρική κλινική».

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

