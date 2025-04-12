«Βουλιάζουν» λιμάνια και σταθμοί των ΚΤΕΛ: Όπου φύγει φύγει για τους εκδρομείς ενόψει Πάσχα

Αυξάνεται σταδιακά από σήμερα η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, ενόψει της εξόδου των εκδρομέων του Πάσχα, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί από τη Μ.Τετάρτη και μετά. Το λιμενικό σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων που θα πρέπει να είναι λίγο νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου.

Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 11 δρομολόγια επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα αναχωρήσουν 11 υδροπτέρυγα και 13 συμβατικά.

Από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 6 δρομολόγια για τις Κυκλάδες ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου 4. Σύμφωνα με στελέχη της ακτοπλοϊκής αγοράς από τη Μεγάλη Τετάρτη έως τη Μεγάλη Παρασκευή στα περισσότερα δρομολόγια για τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%.

Για τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η πληρότητα στις καμπίνες για ορισμένα δρομολόγια αγγίζει το 100%, ενώ η χωρητικότητα των επιβατών για τους συγκεκριμένους προορισμούς φτάνει περίπου στο 60%.

Χθες Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 17 απόπλοι, ενώ αναχώρησαν συνολικά 14.136 επιβάτες. Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 25 αναχωρήσεις με 4.422 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα 7 δρομολόγια ενώ αναχώρησαν 2.684 επιβάτες. Από το λιμάνι του Λαυρίου πραγματοποιήθηκαν 6 απόπλοι ενώ αναχώρησαν 857 επιβάτες.

Ενισχυμένα δρομολόγια και ειδικές ανακοινώσεις στα ΚΤΕΛ

Την ίδια ώρα και τα ΚΤΕΛ σε όλη τη χώρα έχουν αναπροσαρμόσει τα δρομολόγιά τους για να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση των εορτών. Το ΚΤΕΛ Λάρισας ανακοίνωσε ενισχυμένα δρομολόγια μεταξύ Αθήνας και Λάρισας από τη Μεγάλη Παρασκευή έως τη Δευτέρα του Πάσχα, με συχνές αναχωρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το ΚΤΕΛ Φθιώτιδας ενημέρωσε ότι την Κυριακή του Πάσχα δεν θα εκτελεστεί κανένα τοπικό δρομολόγιο, ενώ τη Δευτέρα του Πάσχα θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια προς και από Αθήνα, Λαμία, Βόλο και Θεσσαλονίκη.

Το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας ανακοίνωσε ότι στις 21 Απριλίου 2025 θα εκτελεστούν δρομολόγια αργίας από Αθήνα προς διάφορους προορισμούς, όπως Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Βόνιτσα και Λευκάδα.

Το ΚΤΕΛ Ευβοίας δημοσίευσε ανακοινώσεις για τα δρομολόγια των εορτών του Πάσχα, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών Αθήνα-Αιδηψός/Ιστιαία-Αθήνα και Αιδηψός-Θεσσαλονίκη-Αιδηψός .​

Το ΚΤΕΛ Θήβας ανακοίνωσε ότι ορισμένα δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο του Πάσχα, όπως οι αναχωρήσεις από Θήβα προς Αθήνα στις 08:00 και 15:00, και από Αθήνα προς Θήβα στις 14:00.​

Οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια των ΚΤΕΛ για τυχόν αλλαγές ή ειδικές ανακοινώσεις, προκειμένου να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους.​ Δεδομένου ότι η πασχαλινή περίοδος κορυφώνεται, οι μετακινήσεις εντείνονται και οι υποδομές δοκιμάζονται. Η συνεργασία των πολιτών με τις αρχές και η έγκαιρη ενημέρωση αποτελούν «κλειδιά» για μια ασφαλή και ευχάριστη εορταστική εμπειρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.