Την ίδια της τη μητέρα κατήγγειλε στις Αρχές μία 17χρονη στον Αποκόρωνα στα Χανιά, ότι την εξανάγκαζε από το 2023 να συνευρίσκεται ερωτικά μία φορά κάθε δύο εβδομάδες με άγνωστο άντρα, έναντι αμοιβής, την οποία ελάμβανε εκείνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, η 38χρονη μητέρα, αναζητείται από τις αρχές καθώς κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου, κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, απόπειρα βιασμού ανηλίκου. Ακόμα συνελήφθη η 64χρονη γιαγιά της ανήλικης για ενδοοικογενειακή απειλή και απόπειρα ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης, για τηλεφωνικό επεισόδιο μεταξύ τους.

Η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία ψυχολόγου και υποστήριξε ότι η 38χρονη μητέρα της την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με έναν συγκεκριμένο άνδρα, τα στοιχεία του οποίου είναι άγνωστα σε αυτήν, κατήγγειλε περιστατικά μαστροπείας από τη μητέρα της, λέγοντας ότι το 2023 και για χρονικό διάστημα αρκετών μηνών, με συχνότητα μία φορά κάθε δύο εβδομάδες, εξαναγκαζόταν από την μητέρα της να συνευρίσκεται με συγκεκριμένο άγνωστο άνδρα έναντι αμοιβής την οποία εισέπραττε η μητέρα της.

Είπα ακόμα ότι ο επιχείρησε με τη χρήση σωματικής βίας να την εξαναγκάσει σε γενετήσιες πράξεις, επιβιβάζοντάς την σε όχημα και οδηγώντας την σε διαμέρισμα μέσα στην πόλη των Χανίων.

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.