Με κάκωση στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ηλικιωμένη, όταν ομπρέλα καταστήματος έφυγε από τη θέση της και έπεσε πάνω της.

Το γεγονός συνέβη το πρωί, σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, ενώ εκείνη την ώρα έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, από τις πρώτες ενδείξεις, η υγεία της ηλικιωμένης φαίνεται να μην διατρέχει κίνδυνο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

