Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επίσκεψη του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο υφυπουργός ξεκίνησε τις επαφές με επίσκεψη στο Δημαρχείο Ηρακλείου όπου είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό, με επίκεντρο τα έργα του ΒΟΑΚ στα όρια της πόλης και την προσφυγή της Δημοτικής Αρχής στο ΣτΕ που έχει ενισχυθεί με προσθετους τεχνικούς λόγους.

«Πολύ σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση του ΒΟΑΚ, είναι θέμα εβδομάδων» ανέφερε ο Νίκος Ταχιάος σχετικά με τη σύμβαση παραχώρησης για το τμήμα Χανιά -Χερσόνησος. Μάλιστα είπε ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού έχει σταλεί και ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συμπληρώνοντας ότι «πολύ σύντομα θα έχουμε την έγκριση, οπότε αμέσως μετά θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης και η κύρωση του νόμου στη Βουλή».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε σε δηλώσεις του, ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο συντομότερο δυνατό χρόνο να εγκατασταθούν εργοτάξια στην Κρήτη και πως για να γίνει αυτό «χρειαζόμαστε τη συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Μάλιστα σημείωσε πως «η Κρήτη έχει να κερδίσει από το ΒΟΑΚ και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι όλοι είμαστε από την ίδια πλευρά, την πλευρά που θέλει να δει το έργο να γίνεται πραγματικότητα». Τέλος, συμπλήρωσε ότι με τον κ. Καλοκαιρινό υπήρξε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση «ώστε να ξεφύγουμε από το σκόπελο των δικαστικών αντιδικιών στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μίλησε για «καλή συνεννόηση στη βάση των προτάσεων οι οποίες έχουν κατατεθεί και είναι ρεαλιστικές» και οι οποίες στόχο έχουν όπως επανέλαβε «το να μην υπάρξει βλάβη, αλλά αντίθετα να υπάρξει ωφέλεια για την πόλη του Ηρακλείου από τον ΒΟΑΚ».

Επίσης, ο κ. Καλοκαιρινός τόνισε πως «αν αυτά τα έργα που έχουμε ζητήσει ενσωματωθούν στο έργο- με τον τρόπο που σχεδιάζεται από την κυβέρνηση- θεωρώ ότι έχουμε ανοιχτό πεδίο για να προχωρήσει» και πως «το ζήτημα δεν είναι να εμπλεκόμαστε σε δικαστικούς αγώνες, αλλά να ωφελήσουμε τον τόπο».

Εν συνεχεία ο κ. Ταχιάος είχε συνάντηση με το δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, με τον οποίο συζήτησαν τις ενστάσεις που έχει ο Δήμος Μαλεβιζίου επί της νέας χάραξης του ΒΟΑΚ και την προσφυγή στο ΣτΕ.

Σε δηλώσεις του μάλιστα, επανέλαβε ότι ο ΒΟΑΚ είναι μία πραγματικότητα, εξηγώντας ότι πέρα από τους περιορισμούς που βάζει η ίδια η σύμβαση, στόχος είναι «να ξεκινήσουμε πολύ νωρίς τα έργα, να ανοίξουμε το συντομότερο δυνατόν τα εργοτάξια. Οι Κρητικοί ξέρουν ότι το έργο έχει καθυστερήσει αλλά είναι ένα πολύπλοκο έργο, μία σύμβαση παραχώρησης», ενώ συμπλήρωσε πως «ήδη προχωρούν τα άλλα δύο έργα, το Χερσόνησος - Νεάπολη και το Νεάπολη - 'Αγιος Νικόλαος , οπότε και αυτό το έργο πρέπει να έρθει και να "κολλήσει" πάνω σε αυτά».

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου με τη σειρά του,τόνισε:

«Εμείς από την πρώτη στιγμή, έχουμε πει ότι το ζητούμενο δεν είναι η δικαστική διαμάχη , ούτε η καθυστέρηση του έργου. Είναι η προσπάθεια να αναβαθμίσουμε μέσω του ΒΟΑΚ την ποιότητα ζωής των πολιτών της περιοχής . Επομένως, αυτό που αφορά στο ΣτΕ είναι μία διαδικασία που ουσιαστικά έτρεξε το προηγούμενο διάστημα. Αυτή την στιγμή, υπάρχει μια αναβολή μέχρι τον Οκτώβρη, ελπίζουμε ότι πολύ συντομότερα, θα έχουμε εξελίξεις ώστε να προχωρήσουμε απρόσκοπτα στο έργο».

Αμέσως μετά ο κ.Ταχιαος θα πραγματοποιήσει αυτοψία στα εν εξελίξει τμήματα του ΒΟΑΚ Χερσόνησος - Νεάπολη και Νεάπολη - 'Αγιος Νικόλαος, αλλά και στο εργοτάξιο του Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου, στο Καστέλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

