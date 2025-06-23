Συνελήφθη ο 61χρονος, ο οποίος είχε προσαχθεί το απόγευμα της Κυριακής στην Ασφάλειας Καλαμάτας, για την υπόθεση δολοφονίας του 96χρονου πατέρα του και της 93χρονης μητέρας του, στην κοινότητα Σπερχογείας, της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες, ο κατηγορούμενος τραυμάτισε θανάσιμα με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου τους γονείς του, μέσα στο σπίτι που διέμεναν.

Μάλιστα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι βρέθηκε το αιχμηρό αντικείμενο και κατασχέθηκε.

Ο 61χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Καλαμάτας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν είναι σαφές αν είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν ή είχε δώσει σημάδια επικινδυνότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.