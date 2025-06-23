Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο ιδιωτικής χρήσης (πούλμαν) στην Παλλήνη, στη λεωφόρος Μαραθώνος. Την ώρα του συμβάντος μέσα στο όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός.

Το πούλμαν 35 θέσεων χρησιμοποιείται από εταιρία για τη μεταφορά προσωπικού.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ιδιωτικής χρήσης λεωφορείο, επί της λεωφόρου Μαραθώνος, πλησίον της #Παλλήνης. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2025

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί

