Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο ιδιωτικής χρήσης (πούλμαν) στην Παλλήνη, στη λεωφόρος Μαραθώνος. Την ώρα του συμβάντος μέσα στο όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός.
Το πούλμαν 35 θέσεων χρησιμοποιείται από εταιρία για τη μεταφορά προσωπικού.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ιδιωτικής χρήσης λεωφορείο, επί της λεωφόρου Μαραθώνος, πλησίον της #Παλλήνης. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2025
Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί
