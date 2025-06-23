Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε λεωφορείο στην Παλλήνη, στη λεωφόρο Μαραθώνος

Την ώρα του συμβάντος μέσα στο υπηρεσιακό όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός

πυροσεσβεστικη

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο ιδιωτικής χρήσης (πούλμαν) στην Παλλήνη, στη λεωφόρος Μαραθώνος. Την ώρα του συμβάντος μέσα στο όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός. 

Το πούλμαν 35 θέσεων χρησιμοποιείται από εταιρία για τη μεταφορά προσωπικού. 

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Παλλήνη λεωφορείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark