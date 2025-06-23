Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου η απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη για τις δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος συναδέλφων του, η οποία διακόπηκε την Παρασκευή λόγω αδιαθεσίας του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του δικαστηρίου, αν η απολογία τελειώσει σχετικά νωρίς, τότε δεν αποκλείεται η διαδικασία να προχωρήσει αμέσως με την αγόρευση του Εισαγγελέα της Έδρας Ανδρέα Καραφλού επί της ενοχής.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου πάντως στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν ο κατηγορούμενος ζήτησε διακοπή της απολογίας λόγω αδιαθεσίας, είπε προς όλους ότι δεν θα δοθεί άλλη συνεδρίαση για την απολογία. «Το λέω για να είστε προετοιμασμένοι. Θα μείνουμε για την απολογία όσο χρειαστεί» ανέφερε κοιτώντας τον κατηγορούμενο.

Η κατηγορία απόπειρας βιασμού το 2014

Ο Πέτρος Φιλιππίδης σήμερα αναμένεται να αναφερθεί στη δεύτερη υπόθεση απόπειρας βιασμού που του καταλογίζεται ότι διέπραξε το 2014 σε βάρος ηθοποιού με την οποία είχε συναντηθεί για επαγγελματικούς λόγους.

Η πράξη φέρεται να διαδραματίστηκε στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου ο οποίος μετά τη συνάντηση που είχε με την καταγγέλλουσα, για κάποιο ρόλο, προσφέρθηκε να την γυρίσει στο σπίτι της. Αντί όμως αυτού, την οδήγησε σε αδιέξοδο στενό στο Παλαιό Ψυχικό όπου επιχείρησε να τη βιάσει πατώντας το κεντρικό κλείδωμα του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την παθούσα, γλύτωσε γιατί είχε προσποιηθεί ότι παθαίνει κρίση πανικού και φώναζε υστερικά. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι την είχε πετάξει από το αυτοκίνητο με μία βρισιά. «'Αντε.. που θες και ρόλο» ισχυρίζεται ότι της είχε πει.

«Ό,τι έγινε, έγινε συναινετικά»

Στην απολογία του την Παρασκευή, ο κατηγορούμενος ηθοποιός είπε πως δεν έχει ασκήσει βία σε βάρος ανθρώπου ποτέ και πως με τις δύο γυναίκες «ό,τι έγινε, έγινε συναινετικά».

Όπως ανέφερε, «μπορεί να ήμουν άπιστος, αλαζόνας, εγωιστής, αλλά βιαστής δεν ήμουν» τονίζοντας πως για όλα «είχα πράσινο φως από τις γυναίκες».

Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, η αρχή της υπόθεσης για τον ίδιο και κάποιους άλλους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στο επίκεντρο του MeToo, ήταν μία προσπάθεια «αναδιανομής της πίττας στον χώρο» με θρυαλλίδα την πανδημία. «Πριν την πανδημία είχαμε δουλειές» είπε, και αναπτύσσοντας τη θέση του αναφέρθηκε σε «έναν κύκλο είκοσι προσώπων» που «με έβαλαν στην μέση».

Κατά τον κατηγορούμενο αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση που δέχθηκε πολλές φορές από την Έδρα σχετικά με τον λόγο που ήρθαν στο δικαστήριο «τόσοι μάρτυρες και στράφηκαν εναντίον σας». Όσο για το κίνητρο της πρώτης καταγγέλουσας να συμμετάσχει σε όλο αυτό και να πει «αυτά τα ψέματα» είναι ότι «μου χρεώνει ότι δεν έκανε την καριέρα που ήθελε στο θέατρο» είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

