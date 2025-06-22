Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στη Σπερχογεία Μεσσηνίας, όταν ένας άνδρας 61 ετών φέρεται να επιτέθηκε και να δολοφόνησε τους ηλικιωμένους γονείς του στο πατρικό τους σπίτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδει το Messinialive ο δράστης επιτέθηκε στους γονείς του λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Οι γείτονες, που άκουσαν τις κραυγές και τον θόρυβο από το εσωτερικό της κατοικίας, ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τα δύο ηλικιωμένα θύματα νεκρά και συνέλαβαν επί τόπου τον δράστη, χωρίς αυτός να προβάλει αντίσταση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν είναι σαφές αν είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν ή είχε δώσει σημάδια επικινδυνότητας. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του εγκλήματος, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το αποτρόπαιο γεγονός, με πολλούς κατοίκους να κάνουν λόγο για μια οικογένεια που δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τη γειτονιά με προβλήματα ή εντάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.