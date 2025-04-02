Τα λογοτεχνικά βιβλία για τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού άρχισαν να διανέμονται σήμερα στα σχολεία της επικράτειας. Ταυτόχρονα, αναρτήθηκαν και είναι διαθέσιμα δεκαεννέα λογοτεχνικά βιβλία, μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (ebooks.edu.gr) του ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, τα βιβλία που θα διανεμηθούν στις τρεις τάξεις του Δημοτικού είναι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (Α΄ Δημοτικού), ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ (Β΄ Δημοτικού), ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ (Γ΄ Δημοτικού).

Όσον αφορά στα ψηφιακά βιβλία, αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 2 Απριλίου, στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη e-books.edu.gr σε μορφή PDF, και οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα αναζητούν εκεί με τον τίτλο τους ή επιλέγοντας την τάξη ή το μάθημα που τους ενδιαφέρει ή χρησιμοποιώντας ποικίλα φίλτρα αναζήτησης.

Επιπλέον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής βιβλιοθήκης, μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις και μέσα στα κείμενα των λογοτεχνικών βιβλίων, διευρύνοντας έτσι τις ευκαιρίες παιδαγωγικής αξιοποίησής τους με ποικίλους τρόπους. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά λογοτεχνικά βιβλία μέσα στην τάξη, ενισχύοντας τη μαθησιακή εμπειρία και την πρόσβαση σε ποιοτικό λογοτεχνικό υλικό.

Αναλυτικότερα, τα βιβλία που έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» ebooks.edu.gr είναι:

Νηπιαγωγείο

Μύθοι Αισώπου

Παραμύθια - Επιλογή (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν)

Παραμύθια - Επιλογή (Αδελφοί Γκριμ)

Δημοτικό

Ελληνική Μυθολογία (Α' Δημοτικού)

Ο Μικρός Πρίγκιπας (Β' Δημοτικού)

Παραμύθι Χωρίς Όνομα (Γ' Δημοτικού)

Μαύρη Καλλονή (Ε' Δημοτικού)

Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες (ΣΤ' Δημοτικού)

Γυμνάσιο

Οι περιπέτειες του Σέρλοκ Χολµς (Α' Γυμνασίου)

Λόγια της πλώρης (Α' Γυμνασίου)

Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ (Β' Γυμνασίου)

Θάνατος παλικαριού (Β' Γυμνασίου)

Ο Βάνκας και άλλα διηγήματα (Γ' Γυμνασίου)

Λύκειο

Τα ρόδινα ακρογιάλια (Α' Λυκείου)

Περηφάνια και προκατάληψη (Α' Λυκείου)

Η τιμή και το χρήμα (Β' Λυκείου)

Ιούλιος Καίσαρας (Β' Λυκείου)

1984 (Γ' Λυκείου)

Το αμάρτημα της μητρός μου (Γ' Λυκείου)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

