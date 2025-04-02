Εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας 2 αλλοδαπών τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Ομόνοια καθώς η αστυνομία τακτοποίησε 4 δράστες .

Τόσο ο ηθικός αυτουργός όσο και ο άνδρας που φαίνεται να πυροβόλησε είναι ήδη κρατούμενοι σε φυλακές, ενώ σε βάρος των υπολοίπων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας στις 23 Σεπτεμβρίου ένας από τους δράστες έκλεψε αυτοκίνητο από την περιοχή του Κορυδαλλού, το οποίο μαζί με τους άλλους τρεις χρησιμοποίησαν για να φτάσουν στο σημείο που επιχείρησαν να σκοτώσουν τα δύο άτομα.

το πλαίσιο αυτό, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους γύρω από το σημείο της επίθεσης, ο τρόπος που κατόπτευσαν τα θύματά τους, η στιγμή της επίθεσης, κατά την οποία φέρεται να πυροβόλησε ο κατηγορούμενος που συμμετείχε στην κλοπή του ανωτέρω οχήματος, καθώς και ο τρόπος διαφυγής τους.

Από την περαιτέρω έρευνα εξακριβώθηκε το κίνητρο της επίθεσης και ταυτοποιήθηκε ο τέταρτος κατηγορούμενος, επίσης έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, ως ηθικός αυτουργός αυτής.

Επισημαίνεται ότι, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ επιπλέον ο ηθικός αυτουργός έχει κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία σε δύο (2) ανθρωποκτονίες.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

