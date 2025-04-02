Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνεται το κοινό ότι ξεκίνησε τη Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025 η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τον/την γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών, στο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων Εισαγωγής (Π.Σ.Α.Ε.) για εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι αιτήσεις αφορούν στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου) και μπορούν να υποβληθούν έως και τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 και ώρα 13:00, στον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es ή

https://depps.eservices.minedu.gov.gr, όπου είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής.

Ο/Η γονέας ή ο/η κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών κατά την υποβολή της αίτησής του/της, μπορεί να συμπληρώνει το κινητό του/της τηλέφωνο, στο οποίο θα λάβει τα εξής ενημερωτικά γραπτά μηνύματα (SMS) για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα διαγωνισθεί ο /η υποψήφιος/α, τον κωδικό της αίτησής του/της καθώς και τα αποτελέσματα του τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή στα ΔΗΜ.Ω.Σ.

Την Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 θα διενεργηθεί η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την απόδοση του αριθμού προτεραιότητας για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στην περίπτωση εισαγωγής. Αντίστοιχα, την Κυριακή 4 Μαΐου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (γραπτή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων) για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) των ΔΗΜ.Ω.Σ.

Κατά τη διαδικασία των εξετάσεων, οι μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας (τεστ) είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία αλλά και ενδεικτικά θέματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: https://dedimos.minedu.gov.gr/

