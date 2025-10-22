Το πολιτικό σκηνικό παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, όπως δείχνει η δημοσκόπηση της Realpolls για το protagon. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στα ίδια ή οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, διατηρώντας όμως μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ, αντί να ενισχύει τη θέση του, εμφανίζει πτωτική πορεία, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ανεβαίνει διαρκώς. Η συζήτηση γύρω από τα Τέμπη φαίνεται να λειτουργεί υπέρ της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ, παρότι υιοθετεί έντονη αντιπολιτευτική ρητορική, όχι μόνο δεν κερδίζει έδαφος, αλλά υποχωρεί κάτω και από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Τα ευρήματα δεν είναι ενθαρρυντικά ούτε για την πιθανή πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα μέσω νέου κόμματος.

Η έρευνα της Realpolls πραγματοποιήθηκε το διάστημα 17–20 Οκτωβρίου σε δείγμα 1.724 πολιτών και καταγράφει τα εξής αποτελέσματα:

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 27,7%, διατηρώντας προβάδισμα 17,3 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ισοβαθμεί με την Πλεύση Ελευθερίας στο 10,4%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,9%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν από 6,9%. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 5,3% και άλλο κόμμα επιλέγει το 6,7% των ερωτηθέντων.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 23,8%, το ΠΑΣΟΚ 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας 7,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,2%, το ΚΚΕ με 5,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5% και το ΜέΡΑ25 με 4,4%, ενώ η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,8%. Το 6,6% δηλώνει πρόθεση ψήφου για άλλο κόμμα και η «γκρίζα ζώνη» ανέρχεται στο 17,8%.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Το 65% των πολιτών δηλώνει ότι είναι απίθανο να ψηφίσει κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 11,5% το θεωρεί λίγο πιθανό. Αντίθετα, το 11,3% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό και το 9,3% αρκετά πιθανό. Το συνολικό ποσοστό όσων βλέπουν θετικά ένα νέο κόμμα Τσίπρα ανέρχεται στο 20,6%, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 21,8% του Σεπτεμβρίου.

Η κοινή γνώμη φαίνεται διχασμένη για την ενδεχόμενη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού. Το 59,6% θεωρεί ότι «ο Αλέξης Τσίπρας εκπροσωπεί τον λαϊκισμό και την κακή επιλογή συνεργατών», ενώ το 30,6% πιστεύει πως αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Επιπλέον, το 23,5% εκτιμά ότι έχει αναγνωρίσει τα λάθη του και φέρνει νέο αέρα στην πολιτική ζωή.

Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά

Το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν φαίνεται να συγκινεί το εκλογικό σώμα. Το 87,4% δηλώνει καθόλου ή λίγο πιθανό να το ψηφίσει, ενώ μόλις το 4,1% απαντά «πολύ πιθανό» και το 7% «αρκετά πιθανό».

Επιλογή πρωθυπουργού μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί προβάδισμα έξι μονάδων έναντι του Αλέξη Τσίπρα στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό (31,1% έναντι 25,1%), ενώ το 42,8% απαντά ότι δεν προτιμά κανέναν από τους δύο.

Επιλογή πρωθυπουργού μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Σε αντίστοιχη σύγκριση μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, ο δεύτερος προηγείται με 25,9% έναντι 20,4%, ενώ το 52% δηλώνει ότι δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο στοιχεία που αφορούν το ΠΑΣΟΚ: Το 81,2% των ερωτηθέντων ζητά να ξεκαθαρίσει οριστικά τη στάση του στο επικείμενο συνέδριο, ιδίως σε σχέση με τη μετεκλογική του πολιτική κατεύθυνση.

Επιπλέον, σε περίπτωση εκλογικής ήττας, το 15,9% των ψηφοφόρων του θα επιθυμούσε συνεργασία με τη ΝΔ, το 37,9% με την ευρύτερη κεντροαριστερά, ενώ το 22,9% προτιμά να μη γίνουν συνεργασίες.

Τα κριτήρια της ψήφου

