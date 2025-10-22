Χάρις Αλεξίου: Ο αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο

Τη βαθιά της συγκίνηση για το «φευγιό» του Διονύση Σαββόπουλου την Τρίτη, μια μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι που σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο, εξέφρασε η Χάρις Αλεξίου, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί του.

Με μια ανάρτηση στο Facebook, η δημοφιλής τραγουδίστρια αποχαιρέτησε τον σπουδαίο δημιουργό, ευχαριστώντας τον «για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας»:

«Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας.

Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα.

Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας .

Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες, σαν φάρο στα σκοτάδια μου».

